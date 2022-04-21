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【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾

環球社會熱點 11:52 2022/04/21

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烏克蘭城市馬里烏波爾被俄軍圍困多日，當地面臨嚴重人道危機。烏克蘭首席談判代表波多利亞克周三（20日）提出，願意無條件與俄羅斯在馬里烏波爾舉行特別會談，換取當地烏軍及平民撤離。

英軍前司令：北約未準備好與俄開戰 【下一頁】

烏克蘭首席談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周三在社交平台Twitter發文，指願意無條件與俄羅斯在馬里烏波爾（Mariupol）進行特別會談，雙方派出1至2人，以挽救被圍困的亞速營（Azov battalion） 、軍隊、平民、兒童及傷者。

另一談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）亦指，一直與馬里烏波爾的烏軍保持聯繫，一旦俄羅斯同意談判，烏方隨時前往當地。

俄軍早前再發出通碟，要求馬里烏波爾的烏軍周三投降，但死守鄰近亞速海的亞速鋼鐵廠的烏軍堅拒。烏克蘭批評俄軍未遵守停火協議，給予足夠時間讓民眾撤離。

馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援 【下一頁】

亞速營副指揮官斯Svyatoslav Palamar周三向外界求援，要求取得第3方保證，讓當地民眾撤離，又指已要求俄烏談判代表前來會談，同時表明不會接受俄方投降要求。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則稱，烏克蘭立場反覆無常，偶然推翻早前提出的談判建議，但莫斯科會保持耐性，與烏國繼續對話。

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責任編輯：郭麗明

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