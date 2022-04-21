【券商點睇】中銀證券稱防止悲觀預期自我實現 驚惕經濟二次探底

中銀證券發表報告指，中國GDP增速在今年第一季回升，但回升勢頭並不穩固，而第二季經濟增長有二次探底的風險。這風險既來自因疫情而生的新一輪供給衝擊，也來自於一直未能有效緩解的需求收縮和預期轉弱的壓力。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

報告提及，當下中國經濟需要的不僅僅是穩住預期，還要防止悲觀預期的自我實現，避免地產行業的情況蔓延至整個宏觀經濟。「目前地產行業的預期已經轉為悲觀，悲觀預期自我實現的惡性循環已經形成。在這循環中，地產開發商信用風險的上升與外界對地產行業信心的下降相互加強。」

【延伸閱讀】第五波疫情：疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行預計，隨着經濟二次探底風險的浮現，政策應對需要更加有針對性、更加高效，以盡力實現今年5.5%的GDP增長目標。疫情防控是當前的第一要務。在疫情防控之外，宏觀政策也需進一步放鬆。當前有必要繼續推進地產和基建的政策糾偏，尤其是要打破地產行業的惡性循環，讓融資充分流入

地產行業，帶動地產投資企穩回升。在無法打通社融流向實體經濟的通路之前，降息降準的推出須謹慎。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛