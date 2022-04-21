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【券商點睇】國內水泥行業旺季不旺 轉勢未是時候

股樓投資 12:00 2022/04/21

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今年水泥行業未迎來傳統旺季行情，在疫情帶來的物流受限等因素下，3月下旬起河南地區水泥價格出現下行。據內地報道，在受疫情影響較大的東北地區，有些水泥企業的銷售量按年下降嚴重。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

國家統計局數據顯示，今年首兩個月全國水泥產量1.99億噸，按年減少17.8%，僅高於疫情影響嚴重的2020年。而首3個月全國累計水泥產量3.87億噸，更按年下降達12.1%。天風證券指，水泥的需求量和噸毛利率均不及去年，今年第一季大概率會是水泥行業的業績低點。隨着國內疫情得到控制，特別是煤炭價格對水泥行業的影響逐步減弱，加上水泥價格出現上漲，預計水泥行業的經營業績將逐季出現好轉，下半年的基本面會好於上半年。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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有分析也指出，基建作為逆周期調控的手段，今年仍將是主要的經濟支撐點。但是基建建設周期比較長，即使從今年年初開始立項建設，到最後用水泥的階段也要到下半年。此外，今年房地產新開工數據即使有好轉，落實到水泥需求也需要三個月到半年的時間。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：林衛

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