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【中電信728】中電信用戶數增長超預期 首季服務收入創新高

股樓投資 16:09 2022/04/21

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中國電信（00728）已公布首季業績，經營收入1,196.3億元（人民幣，下同），按年增長11.9%；股東應佔利潤上升12.1%至72.2億元，業績符合預期。其中，服務收入為1,100.2億元，按年增9.9%，增速創季度新高。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

浙商證券指出，移動與家庭用戶增長均超預期。首3個月來自移動通信服務收入490.1億元，按年增5%，持續良好增勢；移動用戶與5G套餐用戶淨增加711萬及2,295萬戶，5G滲透率達到 55.5%；移動用戶ARPU為45.1元，略降1.1%。同期，固網及智家業務收入296.5億元，上升4.9%，其中智家收入增長22.5%，拉動寬帶綜合 ARPU增0.9%至46.7元；有綫寬帶用戶淨增340萬戶。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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該行表示，中電信在移動、家庭5G拉動持續高質量發展，預計今後三年收入增速分別為10.5%、10.0%和9.5%，利潤增速則為5.5%、10.2%及10.3%，維持「買入」評級。風險提示，包括雲等產業數字化業務發展不及預期，以及移動ARPU發展趨勢差於預期等。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：林衛

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中資電訊股 港股 買入 板塊 中國電信（00728）

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