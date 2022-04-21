▲ 【日圓貶值】IMF：日圓下跌受基本面推動、敦促日本央行保持寬鬆政策 大摩料國際干預日匯可能性低

日匯近月大幅走弱，國際貨幣基金組織（IMF）亞太部副主任Sanjaya Panth認為，日圓近期下跌是由基本面推動，日本沒有理由改變其經濟政策，包括央行的超低利率。

日圓兌港元日前一度穿6.1，現時報6.106。

這番言論凸顯日本在尋求國際同意干預匯市以阻止日元進一步下跌時可能面臨的困難，因為G7和G20國家一致認為，只有在匯率偏離基本面的情況下，這種行動才是合理的。

IMF：日本經濟政策應繼續關注基本面

Sanjaya Panth指出，制定經濟政策時應繼續關注基本面，認為日本沒有任何理由改變經濟政策。當被問及日本當局購買日圓的貨幣干預是否合理時，Panth 表示，目前沒有看到外匯市場出現混亂的市場狀況。這是由基本面推動的。

日圓兌美元已跌至 20 年來的低點，日本央行繼續捍衛其超低利率政策，而美聯儲大幅加息的可能性增加。

日圓疲軟屬喜憂參半 但無必要改變超寬鬆政策

市場目前估計，日本可能會採取行動防止日圓進一步下跌，可能是通過購買日圓、提高利率或調整日本央行對未來貨幣政策路徑的鴿派指引。

Panth稱，日圓疲軟對日本來說並不壞，但同時確實會影響家庭，情況有點喜憂參半，由於通脹壓力仍然不大，日本央行沒有必要改變其超寬鬆政策。

IMF 預計日本通脹難以短期內持續達到2%

Panth補充說，雖然屬臨時因素，例如過去削減手機費用的消散效應，可能會推高整體消費者價格通脹，但日本不太可能看到通脹在短期內持續達到日本央行 2% 的目標。

Panth又指，與其他已開始收緊貨幣政策的發達國家相比，日本的情況截然不同，認為日本沒有必要改變寬鬆的貨幣政策立場。

大摩：投資者目前沒有理由買入日圓

摩根士丹利發表報告指，短期內國際社會聯手干預日圓的可能性不大，摩根士丹利三菱日聯證券策略師Koichi Sugisaki指出，很難想像日本財務省在當前情況下能夠凝聚必要的共識。最近的匯率變動似乎與經濟基本面的分歧一致。在應對全球通脹成為重中之重的時候，沒有國家願意故意貶值其貨幣。

Sugisaki又稱，日本的通脹仍低於國際標準，即使單邊干預的風險成真，可能也只會產生暫時的影響。從基本面來看，投資者目前沒有理由買入日圓。

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