  • 25°C
香港時間 : 2022421日 (四) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元　馬斯克另一未上市金蛋？

股市 11:22 2022/04/21

分享：

分享：

【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元　馬斯克另一未上市金蛋？

Tesla（美：TSLA）首季業績未令市場失望，創辦人馬斯克（Elon Musk）另一投資Boring Company也傳喜訊。主打隧道運輸的Boring Company最新完成6.75億美元融資，估值達56.75億美元（約445億港元），較3年前一輪融資時估值9.2億美元，增逾5倍。Boring Company 成為馬斯克在1000億美元估值的Space X 以外，旗下另一隻大型獨角獸。

Boring Co. 今輪融資由 Vy Capital和紅杉資本領投，其他投資者包括Valor Equity Partners、Founders Fund、8VC、Craft Ventures和DFJ Growth。

馬斯克旗下Boring Company號稱不塞車隧道 終於塞車，圖集可見【下一頁】

Boring Co. 如其名以「鑽孔」為主要業務，於2016年成立，目標以地底隧道運輸網絡解決交通擠塞問題，最初期望建立數百英里的長途運輸系統，但接連在多個大城市發展計劃告吹後，最新已轉目標服務城市內短途行程。

Boring Co. 目前在拉斯維加斯會展中心設有1.7英里的隧道系統－LVCC Loop，並擬在未來數年在多個城市建立類似網絡。

馬斯克：美國官方低估實際通脹、表明短期不會加價 Tesla電動車毛利率擴大至32.9%，可見【下一頁】

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（歡迎觀眾留言問股）

相關文章：

【SpaceX】馬斯克旗下太空探索公司SpaceX 據報將股份1拆10　最新估值突破逾1000億美元

【TSLA業績】Tesla季度收入188億美元勝預期　股價盤後升半成

【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元　馬斯克另一未上市金蛋？

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克 拉斯維加斯

上一篇文章

【美團3690】美團挫6%　聯合創辦人王慧文減持逾74萬股、套現1.16億元

下一篇文章

滙豐業績│滙豐控股（00005）股價逆市升近2%　下周二公布首季業績大行點睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭　配備自動對焦功能及更大光圈
【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭　配備自動對焦功能及更大光圈
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【美股收市】債息回落績優股力撑 道指升249點 Netflix重挫 納指跌1.2%
【美股收市】債息回落績優股力撑 道指升249點 Netflix重挫 納指跌1.2%
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款