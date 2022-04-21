▲ 【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元 馬斯克另一未上市金蛋？

Tesla（美：TSLA）首季業績未令市場失望，創辦人馬斯克（Elon Musk）另一投資Boring Company也傳喜訊。主打隧道運輸的Boring Company最新完成6.75億美元融資，估值達56.75億美元（約445億港元），較3年前一輪融資時估值9.2億美元，增逾5倍。Boring Company 成為馬斯克在1000億美元估值的Space X 以外，旗下另一隻大型獨角獸。

Boring Co. 今輪融資由 Vy Capital和紅杉資本領投，其他投資者包括Valor Equity Partners、Founders Fund、8VC、Craft Ventures和DFJ Growth。

馬斯克旗下Boring Company號稱不塞車隧道 終於塞車，圖集可見【下一頁】

Boring Co. 如其名以「鑽孔」為主要業務，於2016年成立，目標以地底隧道運輸網絡解決交通擠塞問題，最初期望建立數百英里的長途運輸系統，但接連在多個大城市發展計劃告吹後，最新已轉目標服務城市內短途行程。

Boring Co. 目前在拉斯維加斯會展中心設有1.7英里的隧道系統－LVCC Loop，並擬在未來數年在多個城市建立類似網絡。

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（歡迎觀眾留言問股）

相關文章：

【SpaceX】馬斯克旗下太空探索公司SpaceX 據報將股份1拆10 最新估值突破逾1000億美元

【TSLA業績】Tesla季度收入188億美元勝預期 股價盤後升半成

▲ 【馬斯克初創】Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元 馬斯克另一未上市金蛋？