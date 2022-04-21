▲ 【波音BA】波音787預計將於今年下半年恢復交付 去年被指質素出問題

《路透》引述3名消息人士表示，波音公司（美：BA）已通知主要航空公司與零部件供應商將於2022年下半年恢復對波音787的交付。

波音公司2020年11月至2021年3月暫停交付787型夢想客機，原因涉及製造缺陷問題；2021年5月這款客機再度暫停交付，原因是與聯邦航空局無法就檢查飛機方法達成一致。

美國聯邦航空局於2021年7月12日確認，一些未交付的787夢幻客機機頭附近存在新的質量問題，改造之後才可以恢復交貨。波音公司次日證實，在檢查中發現客機存在問題，因此暫時下調這款客機的產量。

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（歡迎觀眾留言問股）

相關文章：

【波音BA】波音1月交付量跌至32架 相隔15個月後再向中國交付飛機 "> 【波音BA】波音1月交付量跌至32架 相隔15個月後再向中國交付飛機 ​​​​​​​

​​​​​​​ ​​​​​​​ 【美股業績】波音上季虧損收窄一半 2年來首見正現金流 "> 【美股業績】波音上季虧損收窄一半 2年來首見正現金流 ​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​【美企業績】聯合航空料今季恢復盈利 股價盤後升7%

​​​​​​​ 【業績｜航空】東航去年虧損過百億元人幣 墜機事件對經營影響未明、續停飛波音737Max "> 【業績｜航空】東航去年虧損過百億元人幣 墜機事件對經營影響未明、續停飛波音737Max ​​​​​​​