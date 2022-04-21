【IG算法】Instagram調整算法　更重視原創內容

▲ IG這一變化是為了鼓勵創作者首先在其平台上發布原創內容，而不是重新分享TikTok和其他應用程式的片段。（法新社）

社交平台上算法的主要作用，是根據用戶的習慣喜好，對大量內容進行過濾，從以將估計合適丶用戶喜愛的資訊傳遞給用戶觀看和閱讀。Instagram（IG）負責人Adam Mosseri表示，正調整IG內容的排名方式，使原創內容更易獲得重視。

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Adam Mosseri表示，Instagram調整算法與Meta更廣泛地授權創作者的目標是一致。他指出：「有別於重塑別人的東西，如果你的內容是從頭開始創造的，那麼你應該得到更多讚賞。」與轉貼的內容相比，IG在新算法下將更重視原創內容。

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外媒《Engadget》認為，IG這一變化是為了鼓勵創作者首先在其平台上發布原創內容，而不是重新分享TikTok和其他應用程式的片段。Adam Mosseri補充，IG優先考慮原創內容的排名是相當重要，同時也不會高估將資訊重新整合（aggregator）的價值。

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責任編輯：陳卓賢