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【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp供稱精神近崩潰 指尖曾被前妻削斷

環球社會熱點 11:46 2022/04/21

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荷李活明星尊尼狄普控告前妻安芭赫德誹謗案繼續審訊，尊尼狄普親身出庭作供。尊尼狄普在庭上透露，安芭赫德在一次爭吵中，曾向他投擲酒樽，導致其指尖被削斷。尊尼狄普指，由於安芭赫德曾多次提及自殺，所以在兩人關係惡化後依然選擇留在安芭赫德身邊。

Johnny Depp作證：我無打過女人 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）周三（20日）繼續出庭作證，他指兩人關係轉差後自己不被允許有發言權。他亦指責安芭赫德（Amber Heard）在2015年的一次爭吵中，向他扔擲一大瓶伏特加，聲稱自己手指被酒樽碎片割傷，低頭一看才發現指尖被削斷。尊尼狄普形容，雖然不清楚精神崩潰的感覺，但當時或是有生以來最接近的一次。 安芭赫德否認相關說法。

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尊尼狄普律師質問，為何在兩人關係轉差時，仍然選擇留在安芭赫德身邊。他回應表示，安芭赫德曾多次提過要自殺，使他難以忘懷。尊尼狄普亦被問及，安芭赫德指控造成的損失，他回應指已經失去一切。他形容當安芭赫德提出指控時，消息迅速在全球範圍內傳播，所有人認為自己是一個威脅。

尊尼狄普亦在庭上提及他的紋身經歷，指原本自己曾有一個為前女友荷里活女星雲露娜維達（Winona Ryder） 所紋的紋身，兩人分手已改成「永遠的雲露娜」 （Winona forever），他認為紋身記錄生活的方式。 尊尼狄普指安芭赫德不喜歡相關紋身，於是自己又再將紋身改成「永遠的雲露」（Wino forever）。

保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告 【下一頁】

安芭赫德其後亦要求將她的名字紋在身上，尊尼狄普透露自己最後亦有聽從，並指自己正盡力令她開心，例如會在她耳邊唱歌等。雖然很多時都失敗，但最少自己曾經嘗試，惟情況發展最終亦未如所想。

尊尼狄普周二（19日）作供長達3小時，期間講述成長及濫用藥物的經歷。他周三將自己和安芭赫德的關係父母的婚姻關係作比較，形容在某種意義上，自己開始慢慢意識到和母親的聯繫。尊尼狄普姐姐早前作證，母親曾多次家暴父親。

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責任編輯：李俊儀

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