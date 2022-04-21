俄羅斯成功測試具搭載核武導彈 警告敵人三思

俄羅斯周三（20日）宣布成功試射具搭載核武的洲際彈道導彈，擊中俄遠東堪察加半島的目標。俄羅斯總統普京警告這款導彈能穿透所有潛在導彈防禦系統，促使俄羅斯的敵人三思。

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俄羅斯國防部稱當地周三下午於俄羅斯西北部的Plesetsk，成功首次發射RS-28薩爾馬特（Sarmat）導彈，並指導彈準確擊中距離近6,000公里、位於俄遠東堪察加半島（Kamchatka Penisula）的目標。

薩爾馬特屬重型導彈，研發主要目的是取代蘇聯製的沃耶沃達（Voyevoda）導彈。普京（Vladimir Putin）發表電視演説時形容新導彈具有最高戰術和技術特性，能克服所有現代反導彈防御系統。

他更聲稱這款導彈屬於前所未有的武器，指全球未來一段長時間都不會出現類似產物，又警告俄羅斯的敵人應該三思。

普京形容新導彈將可加強俄軍戰鬥力，確保俄羅斯國家安全免受外部威脅，並引起那些活在狂熱攻擊言論中並試圖威脅俄羅斯的人深思。

有軍事專家指，薩爾馬特導彈可搭載10個或以上的彈頭和誘餌彈。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈津（Dmitry Rogozin）指，一旦測試完成，俄核部隊預計於今年秋天起接收新導彈。

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美國國防部同日表示，俄方在試射之前已適當通知五角大樓，而美方認為俄羅斯今次屬於例行試射，而非對美國構成威脅。

外媒分析指俄羅斯已研發薩爾馬特導彈多年，因此西方社會對俄今次試射不感意外，不過相信俄羅斯選擇在與烏克蘭戰爭期間以及5月9日的俄羅斯勝利紀念日之前試射，是為展示俄羅斯的軍事實力。

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責任編輯：鄭錦玲