  • 25°C
香港時間 : 2022421日 (四) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄羅斯成功測試具搭載核武導彈 警告敵人三思

環球政治 10:59 2022/04/21

分享：

分享：

俄羅斯周三（20日）宣布成功試射具搭載核武的洲際彈道導彈，擊中俄遠東堪察加半島的目標。俄羅斯總統普京警告這款導彈能穿透所有潛在導彈防禦系統，促使俄羅斯的敵人三思。

【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰  【下一頁】

俄羅斯國防部稱當地周三下午於俄羅斯西北部的Plesetsk，成功首次發射RS-28薩爾馬特（Sarmat）導彈，並指導彈準確擊中距離近6,000公里、位於俄遠東堪察加半島（Kamchatka Penisula）的目標。

薩爾馬特屬重型導彈，研發主要目的是取代蘇聯製的沃耶沃達（Voyevoda）導彈。普京（Vladimir Putin）發表電視演説時形容新導彈具有最高戰術和技術特性，能克服所有現代反導彈防御系統。

他更聲稱這款導彈屬於前所未有的武器，指全球未來一段長時間都不會出現類似產物，又警告俄羅斯的敵人應該三思。

普京形容新導彈將可加強俄軍戰鬥力，確保俄羅斯國家安全免受外部威脅，並引起那些活在狂熱攻擊言論中並試圖威脅俄羅斯的人深思。

有軍事專家指，薩爾馬特導彈可搭載10個或以上的彈頭和誘餌彈。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈津（Dmitry Rogozin）指，一旦測試完成，俄核部隊預計於今年秋天起接收新導彈。

烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企  【下一頁】

美國國防部同日表示，俄方在試射之前已適當通知五角大樓，而美方認為俄羅斯今次屬於例行試射，而非對美國構成威脅。

外媒分析指俄羅斯已研發薩爾馬特導彈多年，因此西方社會對俄今次試射不感意外，不過相信俄羅斯選擇在與烏克蘭戰爭期間以及5月9日的俄羅斯勝利紀念日之前試射，是為展示俄羅斯的軍事實力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
2022/04/20
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
2022/04/20
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
2022/04/20
【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論
2022/04/20
【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
2022/04/20
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
17:51 2022/04/20
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
17:33 2022/04/20
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
15:05 2022/04/20
【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
地緣政治 政治 軍事 普京 戰爭 核武 彈道導彈 俄羅斯 烏克蘭 美國國防部

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】普京稱被迫出兵 誓為頓巴斯帶來和平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間11:00）
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
英美等國多名兒童患原因不明肝炎 部分需肝臟移植
英美等國多名兒童患原因不明肝炎 部分需肝臟移植
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
【烏克蘭戰爭】普京稱會為頓巴斯帶來和平 烏倡在馬里烏波爾特別談判（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京稱會為頓巴斯帶來和平 烏倡在馬里烏波爾特別談判（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款