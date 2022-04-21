【烏克蘭戰爭】普京稱被迫出兵 誓為頓巴斯帶來和平

俄羅斯早前宣布首階段軍事行動成功，轉以解放烏克蘭東部頓巴斯地區為目標。俄羅斯總統普京近日重申，被迫向烏克蘭採取軍事行動，指頓巴斯出現悲劇使俄國必須出兵，更揚言會為當地帶來和平。

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俄羅斯官媒周三（20日）報稱，普京（Vladimir Putin）與一名來自盧甘斯克（Luhansk）12歲小女孩戴安娜對話，並表示頓巴斯（Donbas）地區過去8年因轟炸﹑炮擊及敵對勢力而飽受摧殘。

普京指出，因為頓巴斯地區﹑如自稱獨立「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）出現的悲劇，迫使俄國一定要執行特別軍事行動。普京表示軍事行動首要目標幫助頓巴斯民眾，特別是說俄語的民眾，為他們帶來和平。

普京更舉例2014年吞併的克里米亞半島（Crimea）為例，指當地與頓巴斯地區發展截然不同，意指在俄羅斯控制下，克里米亞的發展更理想。

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俄烏戰爭前夕及開始後，普京曾重複批評烏克蘭為新納粹政權，指控對方壓迫頓巴斯地區的俄語族群。然而，不少外國情報指出，普京可能被錯誤情報誤導才決定出兵，亦似乎不了解戰事實際狀況，甚至認為俄國在烏克蘭軍事行動取得成功。

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責任編輯：吳漢培