【航天科技】亞馬遜、SpaceX獲NASA太空通訊合約　促進太空商業活動

▲ NASA將運用Amazon和SpaceX等公司的衛星網絡，與軌道上的太空人進行通訊。（法新社）

美國太空總署（NASA）近年積極尋求私營太空公司來發展業務，並希望能從太空通訊、到將人類送入軌道等領域帶來更多商業活動。NASA日前宣布與亞馬遜（Amazon）的Kuiper衛星項目、SpaceX的Starlink網絡項目及其他衛星公司簽署太空通訊合約，總價值高達2.785億美元（約21.8億港元）。

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據《路透社》報道，亞馬遜的Kuiper衛星項目獲得了價值6,700萬美元（約5.2億港元）的合約，該項目計畫是一個由3,000多顆衛星組成的網絡，用於向偏遠地區傳送寬帶互聯網。而SpaceX的Starlink項目則獲得7,000萬美元（約5.5億港元）的合約，現時已將約2,000顆衛星送往太空。

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NASA將運用這些公司的衛星網絡，與軌道上的太空人進行通訊。NASA通訊服務項目負責人Eli Naffah表示：「NASA的目標是與工業界合作，為更多客戶開發太空通訊能力，這些客戶不僅是指NASA，還有其他打算發展太空業務的客戶，希望藉此降低開發成本。」

料2025年前 完成合約內容

NASA預計，每間公司將在2025年前完成合約規定的衛星開發和演示。

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責任編輯：陳卓賢