▲ 【異動股】新紐科技再暴升5成 公司：不知悉股價格及成交量波動原因、僅交代業務最新近況

新紐科技 （09600） 繼昨日大升35.4%後，今日再暴升逾5成，最高見1.86元，現報1.7元，兩日大升1倍。至10時39分，成交額達1593萬元，已超昨日全日的606.6萬元。

公司昨晚發公告，表示不知悉股價格及成交量波動原因。公司僅交代業務最新近況，旗下附屬公司北京新紐科技自主研發的NewLink RPA V4.0產品近期獲得統信軟件技術有限公司和海光信息技術股份有限公司聯合頒發的通用軟硬件適配認證中心聯合認證證書，以及NewLink RPA一體機V4.0產品獲得統信軟件技術有限公司分別與上海兆芯集成電路有限公司、海光信息技術股份有限公司聯合頒發的通用軟硬件適配認證中心聯合認證證書。

儘管如此，公司董事會無法確定是否上述資料直接導致股份價格及成交量出現異常波動。

公司指，未來持續積極擴大自身產品優勢的同時，還將繼續堅持以人工智能、大數據分析等創新技術為核心內驅 力，努力將以NewLink RPA產品系列為代表的創新型解決方案及產品推廣應用於更廣泛的實體產業當中，助力更多實體產業加速數字化轉型。

編輯：姚卓然

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