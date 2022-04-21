▲ 【TSLA業績】馬斯克：美國官方低估實際通脹、表明短期不會加價 Tesla電動車毛利率擴大至32.9%

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨於首季業績會上表示，美國官方通脹數據低估當地真正通脹幅度，預期通脹將於今年餘下時間持續，但Tesla短期內不會再加價。馬斯克解釋，個別零件供應商要求按年加價兩至三成，遠高於美國勞工部日前公佈的8.5%通脹幅度，即使該通脹幅度正處於40年高位。

Tesla 上季盈利按年大增6.6倍至33.2億美元，總收入增81%至187.6億美元，汽車業務收入增87%至168.6億元。Tesla汽車業務毛利率達32.9%，按季增1.7百分點、按年增6.4百分點。

馬斯克續指，Tesla短期內由於與供應商已簽訂合約，故成本仍能控制在低位，但有關合約將會到期，屆時Tesla或將開始面對成本顯著上升。Tesla高層於業績會上透露，目前公司正面對原料、商品及對外物流的成本上升。

不過，馬斯克否認Tesla很快會再度上調汽車售價，指現時的售價已反映了公司對成本增長的預期，因Tesla的汽車是在客戶付費後6至12個月後才交付。

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