  • 25°C
香港時間 : 2022421日 (四) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA業績】馬斯克：美國官方低估實際通脹、表明短期不會加價　Tesla電動車毛利率擴大至32.9%

股市 10:39 2022/04/21

分享：

分享：

【TSLA業績】馬斯克：美國官方低估實際通脹、表明短期不會加價　Tesla電動車毛利率擴大至32.9%

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨於首季業績會上表示，美國官方通脹數據低估當地真正通脹幅度，預期通脹將於今年餘下時間持續，但Tesla短期內不會再加價。馬斯克解釋，個別零件供應商要求按年加價兩至三成，遠高於美國勞工部日前公佈的8.5%通脹幅度，即使該通脹幅度正處於40年高位。

Tesla 上季盈利按年大增6.6倍至33.2億美元，總收入增81%至187.6億美元，汽車業務收入增87%至168.6億元。Tesla汽車業務毛利率達32.9%，按季增1.7百分點、按年增6.4百分點。

馬斯克續指，Tesla短期內由於與供應商已簽訂合約，故成本仍能控制在低位，但有關合約將會到期，屆時Tesla或將開始面對成本顯著上升。Tesla高層於業績會上透露，目前公司正面對原料、商品及對外物流的成本上升。

不過，馬斯克否認Tesla很快會再度上調汽車售價，指現時的售價已反映了公司對成本增長的預期，因Tesla的汽車是在客戶付費後6至12個月後才交付。

更多美股新聞

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（歡迎觀眾留言問股）

相關文章：

【TSLA業績】Tesla季度收入188億美元勝預期　股價盤後升半成

【TWTR】馬斯克據報願意動用780億至1170億個人資金收購Twitter

【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter　有意向馬斯克等提供資金

美股 馬斯克 Tesla 美國 通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭　配備自動對焦功能及更大光圈
【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭　配備自動對焦功能及更大光圈
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【美股收市】債息回落績優股力撑 道指升249點 Netflix重挫 納指跌1.2%
【美股收市】債息回落績優股力撑 道指升249點 Netflix重挫 納指跌1.2%
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款