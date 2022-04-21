【中海油回A】中海油A股首掛曾升44%後回軟　港股高開後倒跌3%、A股溢價逾5成

▲ 【中海油回A】中海油A股首掛曾升44% 較港股溢價約5成

中海油首日A股掛牌報捷，中海油A股（滬：600938）高開20%，其後高歌猛進，一度升近44%並漲停，半日升幅回順至29%，報13.91元（人民幣，下同），成交逾86億元。港股方面，中海油 （00883） 早段最多升4.3%，高見11.64港元，但一路走低，半日倒跌3%，報10.8港元，成交18億港元。以現價計，中海油A股較港股溢價約57%。

中海油此次A股發行募資金額約為280.8億元，發行價格為每股10.8元，募集資金將用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田在內的多個國內外油氣新項目。公司2021年底淨證實儲量達到57.3億桶油當量，近三年儲量壽命持續維持在10年以上，而淨利潤約703億元，創歷史新高。

中海油將於4月28日（下周四）公布首季業績，早前公司於3月發布全年業績時，已表明會於完成A股上市後，公布派發特別股息。

滙豐證券認為，中海油派發特別股息的憧憬，將成為支撐股價的動力，維持中海油「買入」評級，目標價13.1港元。

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編輯：姚卓然

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