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【中海油回A】中海油A股首掛曾升44%後回軟　港股升4%後曾倒跌、A股溢價約5成

股市 10:38 2022/04/21

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【中海油回A】中海油A股首掛曾升44%　較港股溢價約5成

中海油首日A股掛牌報捷，中海油A股（滬：600938）高開20%，其後高歌猛進，一度升近44%並漲停，最新升幅回順至28%，報13.85元人民幣。港股方面，中海油 （00883） 最多升4.3%，最高見11.64元，但一度倒跌，現僅微升0.2%，報11.18元。以現價計，中海油A股較港股溢價約51%。

中海油此次A股發行募資金額約為280.8億元人民幣，發行價格為每股10.8元人民幣，募集資金將用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田在內的多個國內外油氣新項目。公司2021年底淨證實儲量達到57.3億桶油當量，近三年儲量壽命持續維持在10年以上，而淨利潤約703億元人民幣，創歷史新高。

中海油將於4月28日（下周四）公布首季業績，早前公司於3月發布全年業績時，已表明會於完成A股上市後，公布派發特別股息。滙豐證券認為，中海油派發特別股息的憧憬，將成為支撐股價的動力，維持中海油「買入」評級，目標價13.1元。

編輯：姚卓然

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