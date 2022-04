【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得去韓國，自製泡菜好簡單！

好多朋友知道Flora Rabbit 好鐘意韓國! 筆者上次去韓國已經兩年前,係2019年12月去濟洲島, 落雪天寒地凍, 入返餐廳飲返碗泡菜豆腐湯,個人立即暖晒! 筆者當年也是跟朋友一齊向芝士達人Joey Hau 偷師, 其實好簡單! 以下同讀者分享一下, 大家之後唔駛出街買Kimchi ,可以係屋企自製泡菜, 簡單又好食! 自製泡菜很簡單,醃製各項食材,放進容器冷藏,放2日時間就可以醞釀出的好味既泡菜。一般韓國超市可以買到辣椒粉,尖沙咀韓國街有售!

材料

大白菜(山東或韓國產最佳)1斤

海鹽 4大匙

蒜碎 5-6片

薑 少量

青蔥(切段)2支

白砂糖 1大匙(或白砂糖,份量依口味調整)

韓國辣椒粉 3大匙 (如果想辣味重些少, 可以放多少少辣椒粉)

蘋果 1/2個

梨子1/2個

洋蔥 1個

水 4大匙(醃料用)

魚露 2大匙

▲ 自製泡菜好簡單,以上是簡單作法程序圖

作法

將大白菜扒切成大片塊,放入大盆中洗淨。用海鹽浸大白菜大約

1~2小時

2)將蘋果、梨子加入蒜蓉、薑蓉和洋蔥,打成蘋果和梨子蓉

3) 將白菜盆中的水份倒掉,再加入中加入蘋果和梨蓉,加入洋蔥、蔥段

和糖、辣椒粉, 帶手套用抓的方式混合全部

4將混合均勻的泡菜放入密封罐中,冷藏 2天就可以取出享用。若喜歡酸一點,可以再放久一點,放愈久會愈酸

5) 食用前用剪刀泡菜,挾泡菜的工具筷子或工具一定要清潔乾淨,雜菌沾到泡菜會發霉

大白菜本身就帶有自然的甜味,這次添加的糖並不多,只有用一點點糖來提味,自然甜是來自蘋果、梨子和洋蔥!

▲ Flora Rabbit 用自製泡菜整整泡菜煎餅, 煎餅粉加上泡菜與水攪拌均, 再青蔥豬肉底海鮮便可, 非常簡單

▲ Flora Rabbit用自製泡菜製作不同韓式菜式: 芝麻葉包泡菜芝士豚肉

淹製好的泡菜在雪櫃冷藏可以放3個月至半年以上,Flora Rabbit好鐘意食泡菜, 之前整過唔同既泡菜菜式如泡菜煎餅、泡菜炒秋葵, 大家有興趣可以試下!

▲ Flora Rabbit用自製泡菜製作不同韓式菜式: 泡菜炒秋葵

作者 _Flora Rabbit( 周嘉瑩 ) 簡介:

愛花藝。自 2019 年 11 月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚,就開始迷上保鮮花瓶,一年內設計超過 50 個保鮮花瓶。 Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客,希望將 DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享,一起愛生活!

Facebook: Flora Rabbit

