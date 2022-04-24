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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得去韓國，自製泡菜好簡單！

名人薈萃 08:01 2022/04/24

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好多朋友知道Flora Rabbit 好鐘意韓國! 筆者上次去韓國已經兩年前,係2019年12月去濟洲島, 落雪天寒地凍, 入返餐廳飲返碗泡菜豆腐湯,個人立即暖晒! 筆者當年也是跟朋友一齊向芝士達人Joey Hau 偷師, 其實好簡單! 以下同讀者分享一下, 大家之後唔駛出街買Kimchi ,可以係屋企自製泡菜, 簡單又好食! 自製泡菜很簡單，醃製各項食材，放進容器冷藏，放2日時間就可以醞釀出的好味既泡菜。一般韓國超市可以買到辣椒粉，尖沙咀韓國街有售！

 

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

材料

大白菜（山東或韓國產最佳）1斤

海鹽 4大匙

蒜碎 5-6片

薑 少量

青蔥（切段）2支

白砂糖 1大匙（或白砂糖，份量依口味調整）

韓國辣椒粉 3大匙 (如果想辣味重些少, 可以放多少少辣椒粉)

蘋果 1/2個

梨子1/2個

洋蔥 1個

水 4大匙（醃料用）

魚露 2大匙

自製泡菜好簡單,以上是簡單作法程序圖

作法

將大白菜扒切成大片塊，放入大盆中洗淨。用海鹽浸大白菜大約

1～2小時

2)將蘋果、梨子加入蒜蓉、薑蓉和洋蔥，打成蘋果和梨子蓉

3) 將白菜盆中的水份倒掉，再加入中加入蘋果和梨蓉，加入洋蔥、蔥段

和糖、辣椒粉, 帶手套用抓的方式混合全部

4將混合均勻的泡菜放入密封罐中，冷藏 2天就可以取出享用。若喜歡酸一點，可以再放久一點，放愈久會愈酸

5) 食用前用剪刀泡菜，挾泡菜的工具筷子或工具一定要清潔乾淨，雜菌沾到泡菜會發霉

大白菜本身就帶有自然的甜味，這次添加的糖並不多，只有用一點點糖來提味，自然甜是來自蘋果、梨子和洋蔥！

Flora Rabbit 用自製泡菜整整泡菜煎餅, 煎餅粉加上泡菜與水攪拌均, 再青蔥豬肉底海鮮便可, 非常簡單

Flora Rabbit用自製泡菜製作不同韓式菜式: 芝麻葉包泡菜芝士豚肉

淹製好的泡菜在雪櫃冷藏可以放3個月至半年以上，Flora Rabbit好鐘意食泡菜, 之前整過唔同既泡菜菜式如泡菜煎餅、泡菜炒秋葵, 大家有興趣可以試下!

Flora Rabbit用自製泡菜製作不同韓式菜式: 泡菜炒秋葵

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：
愛花藝。自2019 11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！
Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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