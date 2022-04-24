【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得去韓國，自製泡菜好簡單！

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【山地悠遊人生@iM網欄】樂都餐廳 巴士迷、親子不要錯過
好多朋友知道Flora Rabbit 好鐘意韓國! 筆者上次去韓國已經兩年前,係2019年12月去濟洲島, 落雪天寒地凍, 入返餐廳飲返碗泡菜豆腐湯,個人立即暖晒! 筆者當年也是跟朋友一齊向芝士達人Joey Hau 偷師, 其實好簡單! 以下同讀者分享一下, 大家之後唔駛出街買Kimchi ,可以係屋企自製泡菜, 簡單又好食! 自製泡菜很簡單，醃製各項食材，放進容器冷藏，放2日時間就可以醞釀出的好味既泡菜。一般韓國超市可以買到辣椒粉，尖沙咀韓國街有售！
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材料
大白菜（山東或韓國產最佳）1斤
海鹽 4大匙
蒜碎 5-6片
薑 少量
青蔥（切段）2支
白砂糖 1大匙（或白砂糖，份量依口味調整）
韓國辣椒粉 3大匙 (如果想辣味重些少, 可以放多少少辣椒粉)
蘋果 1/2個
梨子1/2個
洋蔥 1個
水 4大匙（醃料用）
魚露 2大匙
作法
將大白菜扒切成大片塊，放入大盆中洗淨。用海鹽浸大白菜大約
1～2小時
2)將蘋果、梨子加入蒜蓉、薑蓉和洋蔥，打成蘋果和梨子蓉
3) 將白菜盆中的水份倒掉，再加入中加入蘋果和梨蓉，加入洋蔥、蔥段
和糖、辣椒粉, 帶手套用抓的方式混合全部
4將混合均勻的泡菜放入密封罐中，冷藏 2天就可以取出享用。若喜歡酸一點，可以再放久一點，放愈久會愈酸
5) 食用前用剪刀泡菜，挾泡菜的工具筷子或工具一定要清潔乾淨，雜菌沾到泡菜會發霉
大白菜本身就帶有自然的甜味，這次添加的糖並不多，只有用一點點糖來提味，自然甜是來自蘋果、梨子和洋蔥！
淹製好的泡菜在雪櫃冷藏可以放3個月至半年以上，Flora Rabbit好鐘意食泡菜, 之前整過唔同既泡菜菜式如泡菜煎餅、泡菜炒秋葵, 大家有興趣可以試下!
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作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：
愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！
Facebook: Flora Rabbit
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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)
欄名 : FloraRabbit愛生活