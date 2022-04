【清酒新世界@iM網欄】金牌酒藏 髙砂酒造．三

髙砂酒造可說是北海道的金牌酒藏了,直到現在他們仍然開發不同的清酒,當然也會保留傳統清酒技術,以及保持北海道清酒的風格。多年來,酒造獲得了許多榮譽及獎狀,今篇我要介紹一下他們得到什麼獎狀,以及隨着時代的演變,他們開發了什麼清酒來追隨潮流!

2004年是他們的低迷期,由於集團的的高爾夫球場旭川紀念鄉村俱樂部經歷了泡沫經濟,可能是撐不過去吧,所以當時決定破產,但他們想繼續發展釀酒業,所以採用民事再生法,自2005年起在「日本清酒株式会社」的支持下以子公司繼續釀造清酒,直至2007年才完成民事再生法下的修復程序並離開了日本清酒株式会社。其實不用太見怪這種合併及離開的方法,因為日本很多酒造都會使用這種方法來互相幫忙!

髙砂酒造憑着努力踏入了復興期,並獲得多項獎項,這個可以說是酒造成就的轉捩點。2008年至2010年,旗下品牌「國士無雙」連續三年在「全國新清酒鑑評会」中獲得金賞受賞,同年開始開發利口酒,即是我們現在經常在市場看到的梅酒,他們所釀造的梅酒都是清酒底的,因此出產的梅酒瞬間受到本地人的喜愛!2014年在水戶獲得第二屆「日本全國梅酒祭」的釀造部門金獎後,獲得很大迴響,三年後推出以利尻昆布釀製的梅酒,並得到世界各地不同的喜愛!

同場加映:【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

此外,髙砂酒造在2020年又推出了一個新品牌名為「Ezokura Umeshu LAB」,該品牌採用來自北海道當地特產的果汁與清酒混合而成,一共有三款梅酒,分別混合了富良野的葡萄汁、余市的蘋果汁或浦河的士多啤梨汁,味道十分有趣!由此可見他們真的十分努力研發不同類型的清酒,也想迎合不同客人的需要!事實上,髙砂酒造創業至今真的經歷了很多起伏。此外,我一直認同創業不難,守業才是最困難的!

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇?

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界 @Chris Wong (汪廷謙)的文章請 按此

欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!