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【清酒新世界@iM網欄】金牌酒藏 髙砂酒造．三

名人薈萃 08:22 2022/04/23

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髙砂酒造可說是北海道的金牌酒藏了，直到現在他們仍然開發不同的清酒，當然也會保留傳統清酒技術，以及保持北海道清酒的風格。多年來，酒造獲得了許多榮譽及獎狀，今篇我要介紹一下他們得到什麼獎狀，以及隨着時代的演變，他們開發了什麼清酒來追隨潮流！

2004年是他們的低迷期，由於集團的的高爾夫球場旭川紀念鄉村俱樂部經歷了泡沫經濟，可能是撐不過去吧，所以當時決定破產，但他們想繼續發展釀酒業，所以採用民事再生法，自2005年起在「日本清酒株式会社」的支持下以子公司繼續釀造清酒，直至2007年才完成民事再生法下的修復程序並離開了日本清酒株式会社。其實不用太見怪這種合併及離開的方法，因為日本很多酒造都會使用這種方法來互相幫忙！

髙砂酒造憑着努力踏入了復興期，並獲得多項獎項，這個可以說是酒造成就的轉捩點。2008年至2010年，旗下品牌「國士無雙」連續三年在「全國新清酒鑑評会」中獲得金賞受賞，同年開始開發利口酒，即是我們現在經常在市場看到的梅酒，他們所釀造的梅酒都是清酒底的，因此出產的梅酒瞬間受到本地人的喜愛！2014年在水戶獲得第二屆「日本全國梅酒祭」的釀造部門金獎後，獲得很大迴響，三年後推出以利尻昆布釀製的梅酒，並得到世界各地不同的喜愛！

 

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

此外，髙砂酒造在2020年又推出了一個新品牌名為「Ezokura Umeshu LAB」，該品牌採用來自北海道當地特產的果汁與清酒混合而成，一共有三款梅酒，分別混合了富良野的葡萄汁、余市的蘋果汁或浦河的士多啤梨汁，味道十分有趣！由此可見他們真的十分努力研發不同類型的清酒，也想迎合不同客人的需要！事實上，髙砂酒造創業至今真的經歷了很多起伏。此外，我一直認同創業不難，守業才是最困難的！

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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