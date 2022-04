【劉‧住保鮮期@iM網欄】USHIO赤身燒肉店 全國和牛一+佐賀鳥燒的精彩

剛剛放鬆社交距離措施,不用我多說大家都感受到街上人頭湧湧,餐廳食肆又重拾熱鬧氣氛。就在此時,日本過江龍赤身燒肉名店Yakiniku USHIO,正在中環威靈頓街火熱登場。

究竟是誰膽識過人,在中環核心地區重本投資, 試圖爭喝市道復甦頭啖湯呢?原來是將日本一幻拉麵引進香港,兼做得有聲有色的美女店主Serene。喜歡美食的她精挑細選後,決定與日本福岡人氣名店USHIO合作,開設該品牌海外首間旗艦店。總店更派出經驗豐富的日籍大廚高園 幸司坐鎮,務求令香港客人品嚐和體驗到與總店一樣的出品和服務。 店主對這旗艦店的食物、室內環境設計、餐飲服務水準,以至餐具配套色彩圖案,都要求極高。以做到近乎全方位盡善盡美的態度,來積極爭取城中識飲識食客人的青睞,怎不叫人懷着無比期待的心情一試。

USHIO的美味秘密就是獨家採用飼養得宜、全身脂肪分佈均勻、肉質細緻肉味濃郁的鹿兒島黑毛和牛「新村和牛」為主打菜式。為配合這款在「日本全國和牛大賽」中獲得至高榮譽大獎的「新村和牛」,主廚獨創切割刀法,將肉質鮮嫩的和牛以高準成度切成薄片,伴以自家醬汁放在烤爐上以高溫快速灼燒,正當剛剛鎖住豐富肉汁、外焦內嫩的時候,便第一時間放在碟上供客人享用。我看見友人吃着赤身和牛配魚子醬、和牛西冷壽喜燒、牛柳芯和赤身燒肉時,頻呼「過癮」、Oishi 、OMG和一臉滿足的樣子,我瞬間便感受到這款「日本和牛一」如何魅力四射。

喜歡吃和牛的朋友,平日到高級超市買和牛自家煮,動輒也需花費港幣數百元。好消息是餐廳會於新張期內,推出期間限定港幣$788的廚師發板和牛套餐,由廚師為你灼燒和牛,相信是牛魔王的你,必定躍躍欲試。

除此之外,店長亦親自為我灼燒餐牌上的單點菜式。有鹿兒島黑豚肉拖羅( 即梅花肉),蘸一點些昆布鹽來吃,鹹味適中其味無窮。還有,日本人氣鳥燒佐賀三瀨雞腿肉拼雞脖肉(雞頸肉)。雞腿肉有咬口已毋庸置疑,因此,驚喜位就在雞脖肉。日本人用其獨特天然無添加的方法飼養雞隻,令它的每一部位都可成為美味食材。三瀨的雞脖肉肉質幼嫩爽滑、而且肉汁豐富。經驗豐富的店長,將雞脖肉燒至剛剛熟,我蘸些醬汁放進口中,那份鮮甜爽滑的感覺,完全想像不到吃的是雞脖肉。此外,爐燒刺身級虎蝦和帶子也是一絕,在客人面前即燒這新鮮的食材,再第一時間讓客人將美味和營養放入口中,感覺美不勝收。

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

