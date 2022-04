【小老闆生意經@iM網欄】有價有市 淺談奢侈品市場的博傻遊戲

環球通脹持續升溫,本地亦不例外。早前香港公布2月綜合消費物價指數(CPI),按年升1.6%,雖低於預期的1.9%,但較1月份的1.2%上升0.4個百分點。通脹的出現,推動市場的避險情緒上升。面對百物騰貴,除了黃金成為資金避風港之外,奢侈品亦成為資金避險的對象。不少人認為,投資奢侈品,其保值的程度就如同黃金一樣,可在環球通脹期間減輕銀紙貶值的影響。

疫情間仍錄得理想增長

當然,不是所有奢侈品都有保值的能力。回看法國奢侈品品牌Hermès及著名手袋品牌Louis Vuitton最新公布的業績,均反映其品牌旗下的奢侈品需求強勁。Hermès去年第四季度銷售額錄23.8億歐元,按年升13.3%,按固定滙率計升11%。Hermès更透露,今年產品平均加價3.5%,高於過去1.5%的增幅。可是,加價完全無礙其產品銷情。據悉,Hermès在全球名牌手袋市場上仍有不可取締的地位,幾乎年年漲價,但每年推出的手袋仍在市場上一袋難求。

再看Louis Vuitton的母企LVMH,其業績表現更是超越疫情前。LVMH今年首季收入按年增長三成至近140億歐元,高於市場預期以及2019年同期水平。去年LVMH全年銷售總額達642億歐元,按年增44%,高於市場預期,更是創下歷史新高。主要因Dior及LV品牌銷售增長強勁,令LVMH在美國及亞洲業務即使在疫情期間依然錄得理想增長。隨疫情陰霾漸消除,預計時裝、手袋和珠寶等奢侈品需求今年仍會持續飆升。

供不應求造就價格上升

奢侈品需求強勁,除了在一手市場暢銷,在二手市場上同樣是有價有市,不少人買入更是為了保值多過使用。而疫情期間,生產成本大幅上升,很多工廠的生產進程延誤,令不少奢侈品的貨源供應緊張,就造二手市場的價格異常地活躍。有些受歡迎的品牌手袋、名錶在過去一兩年的二手市場上價格大幅上升,即使翻逾數倍仍有人願意買。

這個情況就好像股票市場上的「博傻理論」一樣。一隻股票價格上升的時候,投資者仍願意在高位買入,並想在更高的價位賣出獲利。這種心態就好像傻瓜之間的博弈般,明明知道其產品價格已被高估,還要買入,只希望會有更「傻」的人以更高價接手。

究竟奢侈品的「博傻遊戲」可以持續多久?隨疫情續漸緩和,這個「遊戲」是否就快將完結?目前奢侈品市場上充斥了很多不理性的炒作風氣,究竟真的是因為消費者有需求,抑或是投資者盲目地有炒作。筆者只知道,「博傻遊戲」會令產品價格上升得快時,下跌的速度亦一樣很快。因此,勸籲高價買入奢侈品的消費者,需承受價格大幅波動的心理風險。

作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。白天上班 8 小時,跟一般白領無異,工餘時間則經營網店,從事玩具精品代購生意。愛好旅遊,本身做代購是希望幫補旅費,沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆,在寸金尺土的香港開設實體門店。

