【小老闆生意經@iM網欄】有價有市 淺談奢侈品市場的博傻遊戲

環球通脹持續升溫，本地亦不例外。早前香港公布2月綜合消費物價指數(CPI)，按年升1.6%，雖低於預期的1.9%，但較1月份的1.2%上升0.4個百分點。通脹的出現，推動市場的避險情緒上升。面對百物騰貴，除了黃金成為資金避風港之外，奢侈品亦成為資金避險的對象。不少人認為，投資奢侈品，其保值的程度就如同黃金一樣，可在環球通脹期間減輕銀紙貶值的影響。

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疫情間仍錄得理想增長

當然，不是所有奢侈品都有保值的能力。回看法國奢侈品品牌Hermès及著名手袋品牌Louis Vuitton最新公布的業績，均反映其品牌旗下的奢侈品需求強勁。Hermès去年第四季度銷售額錄23.8億歐元，按年升13.3%，按固定滙率計升11%。Hermès更透露，今年產品平均加價3.5%，高於過去1.5%的增幅。可是，加價完全無礙其產品銷情。據悉，Hermès在全球名牌手袋市場上仍有不可取締的地位，幾乎年年漲價，但每年推出的手袋仍在市場上一袋難求。

再看Louis Vuitton的母企LVMH，其業績表現更是超越疫情前。LVMH今年首季收入按年增長三成至近140億歐元，高於市場預期以及2019年同期水平。去年LVMH全年銷售總額達642億歐元，按年增44%，高於市場預期，更是創下歷史新高。主要因Dior及LV品牌銷售增長強勁，令LVMH在美國及亞洲業務即使在疫情期間依然錄得理想增長。隨疫情陰霾漸消除，預計時裝、手袋和珠寶等奢侈品需求今年仍會持續飆升。

供不應求造就價格上升

奢侈品需求強勁，除了在一手市場暢銷，在二手市場上同樣是有價有市，不少人買入更是為了保值多過使用。而疫情期間，生產成本大幅上升，很多工廠的生產進程延誤，令不少奢侈品的貨源供應緊張，就造二手市場的價格異常地活躍。有些受歡迎的品牌手袋、名錶在過去一兩年的二手市場上價格大幅上升，即使翻逾數倍仍有人願意買。

這個情況就好像股票市場上的「博傻理論」一樣。一隻股票價格上升的時候，投資者仍願意在高位買入，並想在更高的價位賣出獲利。這種心態就好像傻瓜之間的博弈般，明明知道其產品價格已被高估，還要買入，只希望會有更「傻」的人以更高價接手。

究竟奢侈品的「博傻遊戲」可以持續多久？隨疫情續漸緩和，這個「遊戲」是否就快將完結？目前奢侈品市場上充斥了很多不理性的炒作風氣，究竟真的是因為消費者有需求，抑或是投資者盲目地有炒作。筆者只知道，「博傻遊戲」會令產品價格上升得快時，下跌的速度亦一樣很快。因此，勸籲高價買入奢侈品的消費者，需承受價格大幅波動的心理風險。

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作者 _Anna （馮文慧）簡介

前 IM 記者，現投身金融行業。白天上班 8 小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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