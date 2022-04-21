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【大戶手影】阿克曼「趁低吸納」Netflix損手而回　3個月蝕逾4億美元

股市 10:14 2022/04/21

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【大戶手影】阿克曼「趁低吸納」Netflix損手而回　蝕逾4億美元

美國影片串流平台Netflix（美：NFLX）股價可謂是低處未算低，昨日大瀉35%，報226.19美元，市值單日蒸發543億美元，今年累跌62.5%。美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman）更是損手而回，決定全數沽清手上約310萬股，累蝕約4.35億美元。

阿克曼早前趁年初Netflix公布去年業績並股價暴跌逾2成後「趁低吸納」股份，並披露其投資旗艦Pershing Square吸納逾310萬股，甚至成為該公司20大股東之一，估計當時斥資近11億美元。他當時強調Netflix具備優越的特質，包括訂戶的商業模式及管理團隊，同時更相信現價帶來更高的風險回報，成為其基金更大更長期的盈利動力。

然而，上季Netflix十多年來首次錄得訂戶下降，首季度訂閱用戶流失20萬，觸發股價急瀉35%。結果，在短短一季之後，阿克曼決定不再做Netflix好友，毅然止蝕離場。以當時1月21日至26日，Netflix股價處351.46美元至409.15美元，大約虧損35.6%至44.7% 。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

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編輯：姚卓然

美股 Netflix 止蝕 對沖基金
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