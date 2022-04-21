【港股市況】恒生指數低開163點後早段跌幅收窄　美團、京東跌逾3%　招行反彈4%（不斷更新）

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【大戶手影】阿克曼「趁低吸納」Netflix損手而回 決定全數沽清約310萬股、蝕逾4億美元
美股隔晚個別發展，至於港股今早則低開逾百點，恒生指數開報20780點，跌163點。恒生科技指數跌1.9%，報4054點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。
【10：11】佳兆業健康 （00876） 股價飈升一倍，高見0.16元，成交432萬元。
【業績｜佳兆業系】佳兆業健康去年扭虧為盈 股東應佔溢利達235.9萬
【10：11】招行 （03968） 反彈幅度擴大至逾4%，高見52.6元。
【10：05】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【10：03】大健康 （02211） 飈升逾84%，破頂高見0.4元。
【09：54】大市早段跌幅收窄，恒指最新跌約50點，報20893點，跌51點；科指跌1.4%，報4073點。
【09：53】中電信 （00728） 逆市靠穩升0.3%，高見3.1元。
【業績｜電訊】中電信首季盈利增12%至72億元人民幣 產業數字化業務收入增23%
【09：48】招行 （03968） 今早破底低見49.5元後止跌反彈，最新逆市升逾2%，報51.55元。
【09：46】新紐科技 （09600） 股價續造好，今早再升逾55%，高見1.86元，其自主研發軟件近日取得聯合認證證書。
【09：44】【異動股】泰凌醫藥復牌後曾勁升逾6成 正就潛在交易與第三方磋商
【09：43】【內地疫情】理想汽車挫逾5% 延遲4月部分新車交付、江浙滬供應鏈無法供貨
【09：41】保利協鑫 （03800） 發盈喜，料首季純利約30.3億元人民幣，較去年中期純利24.1億元人民幣還要多。
【盈喜盈警】保利協鑫料首季純利達30.3億人幣 受益於光伏材料業務改善
【09：40】國美零售 （00493） 早段跌幅擴大至14%，低見0.39元。
【09：38】【中海油回A】中海油升近4% A股首日上市報捷抽升逾4成
【09：33】中海油 （00883） 逆市升逾3%，高見11.58元。中海油A股首掛高開兩成。
【09：31】泰凌醫藥 （01011） 開市後升幅擴大至逾四成，破頂高見0.415元。
【09：29】國美零售 （00493） 跌逾6%。國美零售建議10股合併為1股，每手買賣單位維持1,000股。
【09：22】泰凌醫藥 （01011） 股價復牌再升逾28%，報0.32元破頂。泰凌醫藥公布正就潛在收購若干單抗產品商業化權利、潛在出售及搬遷該集團若干製造設施及潛在戰略合作以開發新產品與獨立第三方進行磋商。
【09：22】恒生指數開報20780點，跌163點。恒生科技指數跌1.9%，報4054點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。
【美團3690】美團開市挫4% 聯合創辦人王慧文減持逾74萬股、套現1.16億元
【09：13】期指開報20799點，跌130點。
【08：48】恒指黑期跌約92點，報20833點；道指期貨升88點，報35249點。
【08：37】【HSBC】滙豐20億美元回購計劃完成、共註銷約3.1億股 料將展開新一輪10億美元回購
【08：10】【醫美股】醫思健康上年度銷售額上升不少於35%至30億元 遇第五波疫情勒令關閉期間仍錄增長15%
【08：03】【業績】ASM太平洋首季盈利8.3億元 按年增長57%
【07：54】【新股IPO】知乎2390發售價為每股32.06元 一手中籤率為100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報20811點，跌133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報54.86元，較港收市價高0.91元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報351.79元，較港收市價低10.21元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.66元，較港收市價低3.04元或3.4%。
【07：30】美股隔晚個別發展，道指漲249點，漲幅0.7%，報35160點；Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶減少20萬、料今季更差，股價一度急瀉近4成，拖累納指跌166點，跌幅1.2%，報13453點；標指跌2點，跌幅0.06%，報4459點。
責任編輯︰梁浩碩