【港股市況】恒指黑期跌約92點　道指期貨升88點（不斷更新）

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【HSBC】滙豐20億美元回購計劃完成、共註銷約3.1億股 料將展開新一輪10億美元回購
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約133點，恒指料開報20811點。滙豐 （00005） ADR折合報54.86元，較港收市價高0.91元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報351.79元，較港收市價低10.21元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.66元，較港收市價低3.04元或3.4%。
【08：48】恒指黑期跌約92點，報20833點；道指期貨升88點，報35249點。
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【08：10】【醫美股】醫思健康上年度銷售額上升不少於35%至30億元 遇第五波疫情勒令關閉期間仍錄增長15%
【08：03】【業績】ASM太平洋首季盈利8.3億元 按年增長57%
【07：54】【新股IPO】知乎2390發售價為每股32.06元 一手中籤率為100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報20811點，跌133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報54.86元，較港收市價高0.91元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報351.79元，較港收市價低10.21元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.66元，較港收市價低3.04元或3.4%。
【07：30】美股隔晚個別發展，道指漲249點，漲幅0.7%，報35160點；Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶減少20萬、料今季更差，股價一度急瀉近4成，拖累納指跌166點，跌幅1.2%，報13453點；標指跌2點，跌幅0.06%，報4459點。
責任編輯︰梁浩碩