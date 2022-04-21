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【港股市況】恒指黑期跌約92點　道指期貨升88點（不斷更新）

股市 08:51 2022/04/21

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約133點，恒指料開報20811點。滙豐 （00005） ADR折合報54.86元，較港收市價高0.91元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報351.79元，較港收市價低10.21元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.66元，較港收市價低3.04元或3.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【08：48】恒指黑期跌約92點，報20833點；道指期貨升88點，報35249點。

【08：37】【HSBC】滙豐20億美元回購計劃完成、共註銷約3.1億股　料將展開新一輪10億美元回購

【08：10】【醫美股】醫思健康上年度銷售額上升不少於35%至30億元　遇第五波疫情勒令關閉期間仍錄增長15%

【08：03】【業績】ASM太平洋首季盈利8.3億元　按年增長57%

【07：54】【新股IPO】知乎2390發售價為每股32.06元　一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報20811點，跌133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報54.86元，較港收市價高0.91元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報351.79元，較港收市價低10.21元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.66元，較港收市價低3.04元或3.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +2

【07：30】美股隔晚個別發展，道指漲249點，漲幅0.7%，報35160點；Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶減少20萬、料今季更差，股價一度急瀉近4成，拖累納指跌166點，跌幅1.2%，報13453點；標指跌2點，跌幅0.06%，報4459點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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