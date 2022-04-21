【恒指夜期+ADR】阿里美股再挫　恒指夜期跌157點（不斷更新）

夜期跌幅收窄至157點，中概股指數繼續尋找日內低點，再跌3.6%，科技股ADR跌勢持續，阿里巴巴美股一度退守85港元關。不過，仍要觀望儲局主席鮑威爾講話。

【中概股】方星海：中概股監管不確定性料很快消除 有信心中美雙方能達成協議

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 54.77 -0.4% 美團ADR 135.01 -2.0% 騰訊ADR 341.96 -1.7% 阿里巴巴美股 86.20 -1.9%

北水繼續走資22.3億元，其中，騰訊 （00700） 錄得8.4億元淨流出，中海油 （00883） 及中移動 （00941） 各走資逾4億元。相反，美團 （03690） 吸資逾11億元。

北水流向：

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港股今早低開163點，早段一度跌幅收窄至24點，其後在美團 （03690） 為首等科技股拖累，走勢再向下，午後曾跌最多460點，低見20483點。恒生指數收報20682點，跌262點，成交1200.9億元。恒生科技指數跌3.5%，報3990點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 聯合創辦人王慧文減持逾74萬股，股價跌近5%；騰訊 （00700） 跌近4%；中海油 （00883） A股首掛曾升44%後回軟，中海油跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌近7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【港元滙價】港滙今早曾低見7.8449 續創兩年半低位、僅距弱方兌換保證51點子

即市走勢︰

【23：02】夜期跌幅收窄至157點，中概股指數繼續尋找日內低點，再跌3.6%

【22：30】夜期續跌220點

【18：50】恒指夜期升36點，報20694點，高水8點。

【16：10】恒生指數收報20682點，跌262點，成交1200.9億元。恒生科技指數跌3.5%，報3990點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌近4%；中海油 （00883） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌近7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

【16：00】恒生指數U盤前跌274點，報20670點。

【15：51】【內房危機】恒大地產珠三角公司63個項目已復工復產 推出近千套特價房源

【15：51】【新能源汽車】商務部：支持新能源汽車加快發展 深化汽車流通領域改革 造車新勢力現跌約5%

【15：51】【長實動向】長實攜日企與越南胡志明市市長會面 趙國雄：完全被說服於當地投資

【15：36】恒指尾市跌約305點，報20639點；科指跌3.8%，報3974點。

【15：29】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 尾市跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【15：16】美團 （03690） 跌幅尾市收窄至5%。

【15：01】上證全日跌2.3%；深證跌2.7%；創業板指跌2.2%。

【14：55】大市跌幅收窄至300點，報20639點，跌304點。

【14：46】美團 （03690） 跌幅最新略收窄至6%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；京東 （09618） 挫逾7%。

【14：39】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌逾6%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【14：29】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市升0.6%；瑞聲 （02018） 跌逾3%。另外，高偉電子 （01415） 逆市升6%；丘鈦 （01478） 跌逾1%。

【14：14】藥明生物 （02269） 最新挫一成，低見54.05元。

【14：11】新紐科技 （09600） 升幅擴大至逾73%，高見2元，成交2915萬元。

【14：09】美團 （03690） 最新跌8%，低見133元，大市跌幅再擴大至400點，跌425點，報20518點。科指跌4.2%，報3960點。

【13：47】恒指最新跌近350點，科指跌3.7%。

【13：27】【內房危機】佳兆業據報進行組織架構優化 部分高層離職、冀減少管理層級

【13：23】部分內險股逆市上升，其中國壽 （02628） 升0.3%；平保 （02318） 升0.8%；太保 （02601） 升0.2%。

【13：13】本港地產股逆市向好，新地 （00016） 、新世界 （00017） 升0.2%；信置 （00083） 升近1%；長實 （01113） 升近0.1%。

【13：07】港股短綫低位反彈百點，恒指跌幅收窄至300點。

【13：05】大市午後跌逾400點，報20537點，跌407點；科指跌近4%，報3970點。

【13：04】美團 （03690） 跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌4%；京東 （09618） 跌逾7%。

【13：01】【A股內房】保利發展去年總負債破萬億 董事長劉平：有息負債為3382億人幣 另今年計劃投資3650億人幣

【13：00】港股午後初段跌近350點，報20601點，跌342點。

【12：20】【業績】中國建築首季營業額升24% 新簽合約額約450億元、惟未提方倉醫院合約額

【12：00】恒生指數半日跌364點，報20580點，成交581.6億元。恒生科技指數跌3.6%，報3987點，失守4000關。美團 （03690） 跌逾7%；騰訊 （00700） 跌4%；中海油 （00883） 跌逾3%；藥明生物 （02269） 跌近9%。

【11：44】港股中午收市前跌約337點，報20607點；科指4000點爭特，跌3.2%。

【11：34】藥明生物 （02269） 最新跌逾8%，低見55.05元，暫為跌幅最大藍籌。

【11：32】新銳醫藥 （06108） 最新轉升逾13%，破頂高見2.14元。

【11：30】內地股市下跌，上證半日跌1.6%；深證跌1.9%；創業板指跌1.5%。

【11：27】美團 （03690） 最新跌逾6%，低見135.2元。

【11：12】恒指最新跌300點，報20639點，跌305點；科指跌3%，報4009點。美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。另外，中海油 （00882） 跌逾3%。

【11：05】贛鋒鋰業 （01772） 股價跌逾6%，低見89.75元。

【11：03】滙豐 （00005） 逆市升逾1%；渣打 （02888） 升近1%。恒生 （00011） 升0.2%；中銀香港 （02388） 升0.5%。

【11：00】泰凌醫藥 （01011） 最新倒跌14%，低見0.21元，今早曾破頂高見0.43元。

【10：56】大市跌幅擴大至250點，跌穿20700點水平。

【10：55】中海油 （00883） 最新轉跌逾2%，低見10.88元。

【10：48】【盈喜盈警】保利協鑫倒跌4% 料首季純利達30.3億人幣、受益於光伏材料業務改善

【10：46】港股跌幅擴大至近200點，恒生指數報20752點，跌192點；科指跌2.4%，報4034點，美團 （03690） 最新跌近半成，低見137.6元。

【10：45】藥明生物 （02269） 股價跌逾5%，低見56.75元。

【10：43】【異動股】新紐科技再暴升5成 公司：不知悉股價格及成交量波動原因、僅交代業務最新近況

【10：37】商科軒動力 （00476） 宣布已向墨西哥一位主要客戶交付10輛訂製的六米電動物流車，供其配送貨物到消費者之用，股價逆市升逾27%，高見0.073元，成交658萬元。

【10：30】中海油 （00883） 升幅收窄至0.4%；中石油 （00857） 跌0.8%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【10：27】大市跌幅最新再次擴大至近130點，報20815點；科指跌1.9%，報4056點。

【10：22】內房逆市向好，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升0.7%；雅居樂 （03383） 升0.3%；萬科 （02202） 升逾2%；碧桂園 （02007） 則跌1%。

【10：20】新銳醫藥 （06108） 破頂高見2.06元後掉頭向下，最新回吐14%，低見1.5元。

【10：11】佳兆業健康 （00876） 股價飈升一倍，高見0.16元，成交432萬元。

【業績｜佳兆業系】佳兆業健康去年扭虧為盈 股東應佔溢利達235.9萬

【10：11】招行 （03968） 反彈幅度擴大至逾4%，高見52.6元。

【10：05】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【10：03】大健康 （02211） 飈升逾84%，破頂高見0.4元。

【09：54】大市早段跌幅收窄，恒指最新跌約50點，報20893點，跌51點；科指跌1.4%，報4073點。

【09：53】中電信 （00728） 逆市靠穩升0.3%，高見3.1元。

【業績｜電訊】中電信首季盈利增12%至72億元人民幣 產業數字化業務收入增23%

【09：48】招行 （03968） 今早破底低見49.5元後止跌反彈，最新逆市升逾2%，報51.55元。

【09：46】新紐科技 （09600） 股價續造好，今早再升逾55%，高見1.86元，其自主研發軟件近日取得聯合認證證書。

【09：44】【異動股】泰凌醫藥復牌後曾勁升逾6成 正就潛在交易與第三方磋商

【09：43】【內地疫情】理想汽車挫逾5% 延遲4月部分新車交付、江浙滬供應鏈無法供貨

【09：41】保利協鑫 （03800） 發盈喜，料首季純利約30.3億元人民幣，較去年中期純利24.1億元人民幣還要多。

【盈喜盈警】保利協鑫料首季純利達30.3億人幣 受益於光伏材料業務改善

【09：40】國美零售 （00493） 早段跌幅擴大至14%，低見0.39元。

【09：38】【中海油回A】中海油升近4% A股首日上市報捷抽升逾4成

【09：33】中海油 （00883） 逆市升逾3%，高見11.58元。中海油A股首掛高開兩成。

【09：31】泰凌醫藥 （01011） 開市後升幅擴大至逾四成，破頂高見0.415元。

【09：29】國美零售 （00493） 跌逾6%。國美零售建議10股合併為1股，每手買賣單位維持1,000股。

【股份合併】國美零售建議每10股合併為一股

【09：22】泰凌醫藥 （01011） 股價復牌再升逾28%，報0.32元破頂。泰凌醫藥公布正就潛在收購若干單抗產品商業化權利、潛在出售及搬遷該集團若干製造設施及潛在戰略合作以開發新產品與獨立第三方進行磋商。

【09：22】恒生指數開報20780點，跌163點。恒生科技指數跌1.9%，報4054點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【美團3690】美團開市挫4% 聯合創辦人王慧文減持逾74萬股、套現1.16億元

【09：13】期指開報20799點，跌130點。

【08：48】恒指黑期跌約92點，報20833點；道指期貨升88點，報35249點。

【08：37】【HSBC】滙豐20億美元回購計劃完成、共註銷約3.1億股 料將展開新一輪10億美元回購

【08：10】【醫美股】醫思健康上年度銷售額上升不少於35%至30億元 遇第五波疫情勒令關閉期間仍錄增長15%

【08：03】【業績】ASM太平洋首季盈利8.3億元 按年增長57%

【07：54】【新股IPO】知乎2390發售價為每股32.06元 一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報20811點，跌133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報54.86元，較港收市價高0.91元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報351.79元，較港收市價低10.21元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.66元，較港收市價低3.04元或3.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股隔晚個別發展，道指漲249點，漲幅0.7%，報35160點；Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶減少20萬、料今季更差，股價一度急瀉近4成，拖累納指跌166點，跌幅1.2%，報13453點；標指跌2點，跌幅0.06%，報4459點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩