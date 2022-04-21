【業績】ASM太平洋彈高3%　CEO黃梓達：基數效應影響次季增速、訂單交付期或延長近月　首季盈利增57%至8.3億元

▲ 【業績】ASM太平洋首季盈利8.3億元 按年增長57%

ASM太平洋 （00522） 公布季績。ASM太平洋首季盈利按年增長57.1%至8.3億元，每股盈利2.02元。期內，ASM太平洋收入52.7億美元，按年增長21.5%，達已公布收入預測的高水平。毛利率為40.6%，按年增加107點子，經營利潤率為19.1%，按年增加361點子。

ASM太平洋開市彈高3%，報78.7元。

問及次季展望，ASM太平洋行政總裁黃梓達在記者會表示，考慮到去年同期高基數，預計會較首季增速略為緩和。黃梓達預計，次季入賬水平將放緩，但SMT解决方案發展正在經歷高週期，料發展勢頭仍繼續強勁。黃梓達補充，前提是宏觀經濟沒進一步惡化，例如新冠疫情局勢以及地緣政治緊張情況。

上月ASM深圳工廠須關閉一周 但產能損失屬可控

內地疫情重起，黃梓達認為，內地強硬防疫措施，以及地緣政治緊張局勢，短期影響市場情緒，但長遠半導體的前景仍然非常完好。對於內地封城對生產影響，黃梓達指出，上月中旬ASM太平洋位於深圳的工廠須關閉一周，導致產能損失，但公司在中國及馬來西亞擁有多個基地，並有預留一定生產能力以作調配，「一周影響還是可以控制的」，又稱會盡力提高供應鏈彈性。

不乏全球手機品牌下降今年出貨展望，有否出現取消ASM設備訂單，黃梓達稱，目前沒有看到客戶取消訂單，ASM太平洋擁有非常廣泛產品及客戶基礎，公司看到消費者細分市場首季，但同時功率器件商及汽車供應商仍然希望設備提早交付，公司重新調整交付抵消影響。

黃梓達：ASM太平洋交貨時間稍微延長一個月

黃梓達又稱，目前ASM太平洋交貨時間仍然存在很大壓力，主​​流工具交付須時三到四個月，通常本季度訂單通常應該在下一季度完成，但由於供應鏈限制以及疫情，ASM 交貨時間稍微延長一個月左右，具體取決於工具。

集團新增訂單總額為70.4億元，按年跌一成，按季則增加34.2%，主要由先進封裝（AP）及汽車行業的新增訂單所推動，持有大量未完成訂單總額達118.9億元。

ASM太平洋表示，雖然已採取措施以加快完成其大量未完成訂單，但時有出現的防疫措施，及持續的供應鏈限制均影響近期交付，預期第二季度收入將介乎6.7億美元至7.4億美元，其中間數計算，意味按年增加5.8%。

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責任編輯︰梁浩碩