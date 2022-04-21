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【新股IPO】知乎2390發售價為每股32.06元　一手中籤率為100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:54 2022/04/21

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【新股IPO】知乎2390發售價為每股32.06元　一手中籤率為100%（

知乎 （02390） 公布最終發售價為每股32.06元，一手中籤率為100%，人人有份，甚至是認購多少便全分派予投資者，估計淨籌得約7.9億元，預期明日（22日）上市。【分配結果連結】

公司發行2600萬股，其中，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。香港公開發售獲輕微超額認購。合共接獲4524份有效申請認購合共260.26萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數260萬股。由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並無觸發回補機制。

知乎2021年收入29.59億元人民幣，按年增長119%，經營虧損增至13.9億元人民幣，經調整虧損7.5億元人民幣。

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編輯：姚卓然

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港股 IPO 知乎－W（02390）

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