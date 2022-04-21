【TSLA業績】Tesla首季收入188億美元勝預期、電動車收入增87%　股價盤前升逾7%重上1000美元

▲ 【TSLA業績】Tesla季度收入188億美元，勝市場預期

特斯拉（Tesla，美︰TSLA）公布季度業績。Tesla雖面對持續的供應鏈挑戰，以及上海防疫封控影響產量，惟受惠交付量增加及平均銷售價格上升，Tesla季度收入187.6億美元，高於市場預期的178億美元，每股盈利3.22美元，亦高於預期的2.26美元。Tesla股價盤前升7.5%，報1050美元。

期內，汽車業務收入按年增長87%至168.6億美元，其毛利率升至創紀錄的32.9%，高於市場預期的28.4%。Tesla首季交付31萬輛。截至3月底，Model 3及Model Y的交付量佔交付量的95%，即29.5萬輛。

Tesla表示，仍有信心交付量按年增長至少50%，惟因疫情停工，於上海損失約一個月的產量，生產現正以有限水平恢復，正努力盡快恢復全面生產。

Tesla又警告，其多家工廠已幾個季度開工不足，供應鏈成為主要限制因素，而問題可能在2022年裡持續，但行政總裁馬斯克仍預期今年產量可達150萬輛。

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責任編輯︰梁浩碩