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【TSLA業績】Tesla首季收入188億美元勝預期、電動車收入增87%　股價盤前升逾7%重上1000美元

股市 17:05 2022/04/21

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【TSLA業績】Tesla季度收入188億美元，勝市場預期

特斯拉（Tesla，美︰TSLA）公布季度業績。Tesla雖面對持續的供應鏈挑戰，以及上海防疫封控影響產量，惟受惠交付量增加及平均銷售價格上升，Tesla季度收入187.6億美元，高於市場預期的178億美元，每股盈利3.22美元，亦高於預期的2.26美元。Tesla股價盤前升7.5%，報1050美元。

期內，汽車業務收入按年增長87%至168.6億美元，其毛利率升至創紀錄的32.9%，高於市場預期的28.4%。Tesla首季交付31萬輛。截至3月底，Model 3及Model Y的交付量佔交付量的95%，即29.5萬輛。

馬斯克：美國官方低估實際通脹、表明Tesla短期不會加價，可見【下一頁】

Tesla表示，仍有信心交付量按年增長至少50%，惟因疫情停工，於上海損失約一個月的產量，生產現正以有限水平恢復，正努力盡快恢復全面生產。

Tesla又警告，其多家工廠已幾個季度開工不足，供應鏈成為主要限制因素，而問題可能在2022年裡持續，但行政總裁馬斯克仍預期今年產量可達150萬輛。

Boring Co.完成新一輪融資6.75億美元 馬斯克另一未上市金蛋？可見【下一頁】

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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