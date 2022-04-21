  • 21°C
香港時間 : 2022421日 (四) 07:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？

股市 06:46 2022/04/21

分享：

分享：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

美國債息跌穿2.9厘，市場分析認為因為美國通脹見頂，加上債息一度升穿通脹水平，吸引資金買債，令債息下跌，不過面對聯儲局即將加息，歐亞央行的動作，引發滙市及股市異動，歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel預計歐央行第三季加息，刺激歐元急升0.6%，美國及亞洲貨幣下跌，美滙指數跌0.6%，境外人民幣亦跌0.4%，人民銀行亦未有如市場預期，減LPR利率，市場估計以免與美國息差擴闊，令資金流走。

不過，雖然未有突然發生的利淡消息，但在封城防疫之下，市場憂慮經濟增長放緩，就壓抑國際資金投資中概股或中資股的意欲，反映中概股走勢的納指金龍中國指數再跌5%，騰訊 （00700） ADR、美團 （03690） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股，均低過港股收市價約3%，其中，阿里巴巴再傳出裁員消息，美股再跌穿90港元關口，理想汽車 （02015） （美：LI）亦因為疫情影響，4月部分新車交付將延遲。

焦點新聞：

1.【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」

2.【內地疫情】江浙滬供應鏈無法供貨　理想汽車：4月部分新車交付將延遲

3.【HSBC滙豐業績】美銀證券：滙豐首季稅前盈利料按年少37%　作2億美元俄羅斯相關撥備

4.【美團3690】美團聯合創辦人王慧文減持逾74萬股　套現1.16億元

5.【盈喜盈警】保利協鑫料首季純利達30.3億人幣　受益於光伏材料業務改善

6.【內房危機】恒大內部發布「五一黃金周大優惠」及「現房大優惠」 列出十大營銷重點

7.【NFLX】Netflix大挫36%　一夜跌逾100美元　大行狠削目標價、高盛睇265美元

8.【電子消費券】防疫措施4月21日放寬　朗豪坊加碼回贈現金禮券

9.【業績｜佳兆業系】佳兆業健康去年扭虧為盈　股東應佔溢利達235.9萬

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】IMF削今年全球經濟增長預測至3.6%　瑞銀料內地GDP增長4.2%　日圓兌港元跌至6.1算
2022/04/20
【開市9點半】IMF削今年全球經濟增長預測至3.6%　瑞銀料內地GDP增長4.2%　日圓兌港元跌至6.1算
【開市9點半】野村料內地年中再降準25點子　市場估最快周三減LPR利率
2022/04/19
【開市9點半】野村料內地年中再降準25點子　市場估最快周三減LPR利率
【開市9點半】長實出售飛機租賃業務賺13億　內地料提振汽車、家電、餐飲、零售消費
2022/04/14
【開市9點半】長實出售飛機租賃業務賺13億　內地料提振汽車、家電、餐飲、零售消費
【開市9點半】港股「破淨」兩月資金保守　恒生投資管理薛永輝：料下半年才好轉
2022/04/13
【開市9點半】港股「破淨」兩月資金保守　恒生投資管理薛永輝：料下半年才好轉
【開市9點半】好淡友激戰恒指21000關　內地出招維穩 VS 外資唱淡
2022/04/12
【開市9點半】好淡友激戰恒指21000關　內地出招維穩 VS 外資唱淡
美股 ADR 美滙 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】Tesla首季多賺6倍達33億美元破紀錄 中概股指數瀉5% 阿里、騰訊ADR再低港3%

下一篇文章

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（歡迎觀眾留言問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFLX】Netflix俄羅斯70萬用戶清零、上季付費用戶意外跌20萬　盤前即跌25%、預告兩大方向救急
【NFLX】Netflix俄羅斯70萬用戶清零、上季付費用戶意外跌20萬　盤前即跌25%、預告兩大方向救急
【美股收市】債息回落績優股力撑 道指升249點 Netflix重挫 納指跌1.2%
【美股收市】債息回落績優股力撑 道指升249點 Netflix重挫 納指跌1.2%
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款