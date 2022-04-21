【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？

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美國債息跌穿2.9厘，市場分析認為因為美國通脹見頂，加上債息一度升穿通脹水平，吸引資金買債，令債息下跌，不過面對聯儲局即將加息，歐亞央行的動作，引發滙市及股市異動，歐洲央行管理委員會成員Joachim Nagel預計歐央行第三季加息，刺激歐元急升0.6%，美國及亞洲貨幣下跌，美滙指數跌0.6%，境外人民幣亦跌0.4%，人民銀行亦未有如市場預期，減LPR利率，市場估計以免與美國息差擴闊，令資金流走。

不過，雖然未有突然發生的利淡消息，但在封城防疫之下，市場憂慮經濟增長放緩，就壓抑國際資金投資中概股或中資股的意欲，反映中概股走勢的納指金龍中國指數再跌5%，騰訊 （00700） ADR、美團 （03690） ADR及阿里巴巴 （09988） 美股，均低過港股收市價約3%，其中，阿里巴巴再傳出裁員消息，美股再跌穿90港元關口，理想汽車 （02015） （美：LI）亦因為疫情影響，4月部分新車交付將延遲。

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港股ADR及美股收市情況：

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