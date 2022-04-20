【股份合併】國美零售建議每10股合併為一股

▲ 國美零售建議每10股合併為一股

國美零售 （00493） 宣布，建議進行股份合併，按股本中每10股每股面值為0.025元的已發行及未發行股 份將合併為一股每股面值0.25元。每手買賣單位維持1,000股，以收市價每股股份0.46元計算，股份合併後，每手股份價值由460元變為4,600元。

國美零售指，根據香港交易及結算所的《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》，經計及證券買賣的最低交易成本，每手買賣單位的預期價值應高於2,000元。為降低交易及登記成本，董事會擬進行股份合併。股份合併後，新買賣單位的數目將減少，預期合併股份交易價格相應上調，並將減少買賣公司股份的整體交易及手續費。

公司認為，儘管增加每手買賣單位亦可能實現與股份合併類似的效果，但其無法令公司股價上調。公司相信，股份合併將提升公司形象，令投資合併股份對更廣泛的機構及專業投資者以及其他投資大眾更具吸引力。

國美零售指，建議股份合併預期將於5月31日生效。

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