【NFLX】Netflix大挫36%　一夜跌逾100美元　大行狠削目標價、高盛睇265美元

▲ Netflix大挫逾三成 一夜跌逾100美元 大行狠削目標價、高盛睇265美元

Netflix（美︰NFLX）十多年來首次錄得訂戶下降，首季度訂閱用戶流失20萬，大遜預期。Netflix股價大挫逾三成，現跌36.5%，報221.14美元，一日下跌逾100美元，總市值跌破1000億美元。

隨全球經濟由疫情開始復甦，回復正常，串流平台用戶增長勢頭似乎已告一段落。Netflix預告，第二季度付費用戶流失更嚴重，將減少200萬。

Netflix首季表現大遜預期，大行狠削其目標價，美銀證券將Netflix目標價由605美元下削至300美元，評級由「買入」下調至「跑輪大市」。高盛則對Netflix保持「中性」，但目標價由420美元下調至265美元。

富國銀行表示，Netflix現時已處於防守狀態，並且欠缺吸引力。摩根大通表示，Netflix 在密碼共享和廣告方面的工作最終可能有助於增加收入，但獲得回報需時，由於相關發展仍在早期階段，預期賬戶共享要到 2023年才能推出，廣告則要等到2024年，認為Netflix短期能見度有限。摩通也將目標價削至300美元，評級「中性」。

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