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【業績｜佳兆業系】佳兆業健康去年扭虧為盈　股東應佔溢利達235.9萬

股市 21:45 2022/04/20

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佳兆業健康去年扭虧為盈　股東應佔溢利達235.9萬

佳兆業健康 （00876） 公布去年全年業績，公司去年去年錄得收入2.096億元，按年增加14%；全年股東應佔溢利為235.9萬元，對比2020年同期為虧損3969.2萬元。

公司旗下的義齒業務去年收入接近2.01億元，按年增長11.5%。以銷售分布來看，去年國內銷售佔比達99%，海外銷售僅得1%，而2020年海外銷售佔比仍達18%。佳兆業健康表示，海外銷售在去年佔比明顯減少，反映因新冠疫情而對公司收緊國際市場的影響，而海外競爭者亦積極進行義齒供應商併購，從而導致公司海外銷售額萎縮。

佳兆業健康表示，計畫3年內再造一家以種植體技術開發為核心能力的國家高新技術企業，未來公司會訂立一連串增長策略，包括擴大國內及美國等海外市場的銷售網路、擴大位於中國的生產能力，以及發展具美容功能的高端新型義齒產品。

此外，在康復業務方面，公司計劃在今年，於深圳佈局1至2家運動康復門診，拓寬運動康復的業務專案，增加以支具、矯正鞋墊、筋膜槍等周邊康復產品，開展運動康復的行業教育等。

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港股 疫情 運動 佳兆業健康（00876） 銷售 運動 美容

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