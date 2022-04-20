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滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股

股樓投資 22:13 2022/04/20

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港股雖續受累通脹、疫情及政經風險等因素，仍有大行看好其本年表現。滙豐環球研究發表港股策略報告，分別給予恒指今年目標25410點，及國指目標9000點。該行估計內地部分城市封城，部分企業盈利預測遭下調等因素下，價值股料跑贏增長股。

【俄烏局勢】中海油傳已否認 有意退出英美加業務  詳情請看【下一頁

滙豐建議投資者留意4大投資主題，包括本港市場復甦、息口上升、股份回購潮和價值蘊藏，即基本因素良好同時估值創一年新低的股份。預計在上述主題下，逾30隻股份受惠。滙豐亦以由下而上的選股方式，選出逾10隻值博藍籌股。

滙豐最新看好港股一覽：

    點擊圖片放大
    +42
    +41

該行又預測，美聯儲局今年仍會進一步加息1.75厘。由於加息有利指數比重較高的金融股，因而維持港股增持評級。

【騰訊700】騰訊旗下遊戲「QQ堂」營運17年後正式關閉   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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