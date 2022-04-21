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【消費者信心】環聯消費者脈搏調查　第五波疫情重創消費信心

商業 11:00 2022/04/21

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2022年第五波疫情重創經濟及消費零售，消費者調查顯示消費信心出現逆轉。（資料圖片）

踏入2022年本港迎來第五波疫情，重創經濟及消費零售市道。於2022年第一季環聯消費者脈搏調查中，顯示消費者信心出現逆轉，66%受訪者家庭收入在過去3個月維持不變或下降，58%受訪者預計情況在未來12個月持續，影響今後消費安排。

【Netflix訂戶】Netflix第一季收入增10%惟失20萬訂戶　俄烏戰事通脹多方夾擊

該期調查於2月14日至23日進行，訪問1,088名本港消費者。正值Omicron變種病毒下確診數字持續增加，政府收緊社交距離限制影響餐飲及零售業。市民消費意慾低迷及收入受影響，更要活用信貸處理帳項。對比去年第四季（21年11月1日至18日），當季有27%消費者預計無法全額繳付賬單或償還貸款，較上季增加五個百分點，打破去年第二季至第四季的跌勢。反映市民對收入較悲觀。

在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項的人數持續上升，而計劃動用儲蓄的人數則減少到37%，較2021年第四季減少五個百分點。向親友借錢的人數亦有下降至24%減少五個百分點。相反，有25%受訪者計劃只償還部份金額，上升兩個百分點；19%受訪者計劃利用賬單假期或其他信貸通融安排，增加一個百分點。

重開堂食預期迅速復甦

調查亦見更多消費者（46%）於今季減少非必要開支，包括出外用餐及其他娛樂活動，比上季增加四個百分點；計劃增加非必要開支的人數亦有所減少到21%下降四個百分點。

上述調查於第五波疫情前中期，但隨疫情放緩及4月21日重開堂食，環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍相信，疫情下消費者更多運用信貸工具以妥善管理開支，疫情緩和後市場仍會如以往迅速復甦。

【旅遊業復甦】美國旅遊需求反彈　助航空公司解燃料成本上漲難題

責任編輯:王浩賢

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