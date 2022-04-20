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【門票優惠】The Club會員限定 憑積分換取Chill Club推介榜入場門票 截止日期4月24日

理財智慧 21:23 2022/04/20

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由Viu TV主辦的第二屆本地流行音樂頒獎典禮「FWD富衛保險呈獻︰Chill Club推介榜年度推介21／22」將於2022年4月24日，假九龍灣國際展貿中心匯星舉行。The Club會員憑指定積分，可換領入場門票。

【渡輪服務】天后寶誕將至 新渡輪安排特別渡輪來往北角及大廟灣 憑票據或八達通紀錄可免費乘搭渡輪一次【下一頁

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

由即日起至2022年4月24日，The Club會員憑15,000 Club積分即可換取「FWD 富衛保險呈獻︰Chill Club 推介榜 年度推介21/22」門票乙張，獲得參與是次音樂盛典，到現場為喜愛的歌手、樂隊打打氣，欣賞他們在舞台上的非凡魅力的機會。門票先到先得，換完即止。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

「FWD 富衛保險呈獻︰Chill Club 推介榜 年度推介21/22」門票兌換詳情

日期： 即日起至2022年4月24日

網址： https://shop.theclub.com.hk/rewards/experience/fwd-presents-chill-club-chart-award-presentation-21-22-ticket-r-chillclub2122.html

所需Club積分：15,000 Club積分

購買資格：任何人只要免費登記成為The Club會員，即可於Club Shopping及指定商戶購物賺取Club積分，換取活動門票及更多精彩禮遇。

【著數優惠】朗豪坊推「幫你埋單」計劃回贈達100% 食肆消費滿200元即賞200元現金券 教你點賺盡雙重優惠【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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