【門票優惠】The Club會員限定 憑積分換取Chill Club推介榜入場門票 截止日期4月24日

由Viu TV主辦的第二屆本地流行音樂頒獎典禮「FWD富衛保險呈獻︰Chill Club推介榜年度推介21／22」將於2022年4月24日，假九龍灣國際展貿中心匯星舉行。The Club會員憑指定積分，可換領入場門票。

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由即日起至2022年4月24日，The Club會員憑15,000 Club積分即可換取「FWD 富衛保險呈獻︰Chill Club 推介榜 年度推介21/22」門票乙張，獲得參與是次音樂盛典，到現場為喜愛的歌手、樂隊打打氣，欣賞他們在舞台上的非凡魅力的機會。門票先到先得，換完即止。

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「FWD 富衛保險呈獻︰Chill Club 推介榜 年度推介21/22」門票兌換詳情

日期： 即日起至2022年4月24日

網址： https://shop.theclub.com.hk/rewards/experience/fwd-presents-chill-club-chart-award-presentation-21-22-ticket-r-chillclub2122.html

所需Club積分：15,000 Club積分

購買資格：任何人只要免費登記成為The Club會員，即可於Club Shopping及指定商戶購物賺取Club積分，換取活動門票及更多精彩禮遇。

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記者：鄭日棱