【沉浸式體驗】NBA夥拍Google 推NBA Google Pixel Arena虛擬體驗空間 未來計劃與其他體育賽事合作

2022年NBA季後賽即將展開，NBA早前公布夥拍Google，推出NBA Google Pixel Arena虛擬體驗空間，特意為NBA季後賽而開發。

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球迷可於NBA App中打開試用，除了能知道今年NBA季後賽的即時資訊外，也可將NBA Google Pixel Arena當作社交平台，與其他球迷分享及交流。為了更有趣和提供互動内容，Pixel Arena讓用戶可在遊戲期間征戰競技排行榜，以及穿上NBA球隊球衣。

Google服務與營銷副總裁Daryl Butler表示，是次合作是Google首次夥拍專業體育賽事發行虛擬空間的沈浸式體驗，而未來亦有計劃與其他體育賽事或聯盟合作，推出相類似的項目。

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責任編輯：羅浩濂