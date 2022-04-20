【騰訊700】騰訊旗下遊戲「QQ堂」營運17年後正式關閉

騰訊（00700）旗下休閒娛樂遊戲《QQ堂》正式停止中國地區的營運，遊戲服務器已於周三（20日）11時關閉，除了法律法規，另有規定或騰訊與用戶簽署的協議另有約定外，遊戲內的所有帳號數據及角色資料等信息將被全部刪除。

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《QQ堂》於2004年12月推出，至今營運超過17年。《QQ堂》的創意源自炸彈人玩法，所有玩家每人控制一個角色，角色如果碰到糖漿就會被困住，其他玩家可營救被困同伴。當一方所有隊員都死亡後，該局比賽結束。

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記者：張以正