  • 22°C
香港時間 : 2022420日 (三) 22:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊旗下遊戲「QQ堂」營運17年後正式關閉

股樓投資 21:05 2022/04/20

分享：

分享：

騰訊（00700）旗下休閒娛樂遊戲《QQ堂》正式停止中國地區的營運，遊戲服務器已於周三（20日）11時關閉，除了法律法規，另有規定或騰訊與用戶簽署的協議另有約定外，遊戲內的所有帳號數據及角色資料等信息將被全部刪除。

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來【見下頁】

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

《QQ堂》於2004年12月推出，至今營運超過17年。《QQ堂》的創意源自炸彈人玩法，所有玩家每人控制一個角色，角色如果碰到糖漿就會被困住，其他玩家可營救被困同伴。當一方所有隊員都死亡後，該局比賽結束。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
騰訊控股（00700） 騰訊 港股

上一篇文章

【門票優惠】The Club會員限定 憑積分換取Chill Club推介榜入場門票 截止日期4月24日

下一篇文章

【沉浸式體驗】NBA夥拍Google 推NBA Google Pixel Arena虛擬體驗空間 未來計劃與其他體育賽事合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款