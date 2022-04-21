【堂食解禁】4人一枱日式食肆復甦快　消費券續帶動生意增3至4成

餐飲業今日回復晚市堂食，小型食肆甚為期待。有專營小型聚會的日式食肆和西餐廳反映，恢復堂食後，生意最高回復至正常的7成。

但馬屋（香港）集團旗下設日式火鍋和燒肉店，主攻每枱2至4名客人，其總經理葉柏琦表示，第5波疫情後客人的堂食意慾明顯減少，雖然兩間火鍋品牌牛陣和但馬屋生意漸回復，但仍沒至疫前水平一半。她期望恢復堂食後，生意增長7成。

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小型食肆大多主攻2至4人一枱，故生意一直不太受2人一枱限聚令影響。從事多年餐飲業負責人陳強表示，旗下設日式食肆「彤」和中式酒樓龍圖閣。他指中式酒樓的菜式與家常菜相近，即使放寬晚市堂食，對客人的吸引力較少。相反，日式的精緻料理難以在家烹調，並且能享受堂食環境，料生意回復最為強勁。

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他續指，日式食肆的生意增幅最高，從疫情有所放緩起至復活節檔期，生意額明顯較疫情最嚴峻時，增長3成至4成，受消費券帶動下，平均單價也增長10%至20%。

他對晚市堂食寄予厚望，很重視這時段的消費群。並稱市民已出現抗疫疲勞，不少朋友也希望外出消費，故看好復市後的市況。

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記者：馬意文