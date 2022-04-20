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【虛擬經濟】Harvey Nichols推NFT零售概念空間    入場費僅需5,000元歡迎NFT投資新手

理財智慧 21:35 2022/04/20

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高級百貨公司Harvey Nichols宣布進軍NFT（非同質化代幣）領域，其NFT零售概念空間「HN NFT Vault」今天於太古廣場專門店正式開幕。Harvey Nichols聲稱是「全球首個提供頂級藍籌項目NFT的大型奢華百貨公司」，當中大多數NFT項目均為獨家發售，部分著名的NFT項目包括CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、CloneX x 村上隆、Azuki及Doodles等。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

店方為照顧NFT新手及資深收藏家，同時接受加密貨幣及信用卡的支付方式，價格亦有平有貴，由入場費的5,000港元至「天價」的1,000,000港元都有。每個NFT均可使用冷錢包選購，確保顧客可安全地收藏其NFT作品。顧客和其他收藏家可透過NFT Vault打造及購買個人定制的NFT服飾，以將數碼藝術作品融入生活。

除此之外，Harvey Nichols亦將為NFT持有者開放其HN NFT Vault，讓他們可以公開展覽及發售自己的NFT收藏品。Harvey Nichols目前只會考慮來自部份藍籌項目的NFT作公開展覽及發售，並且會事先進行挑選及審查。

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責任編輯：嚴浩文

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