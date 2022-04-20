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【渡輪服務】天后寶誕將至 新渡輪安排特別渡輪來往北角及大廟灣 憑票據或八達通紀錄可免費乘搭渡輪一次

理財智慧 19:57 2022/04/20

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天后寶誕將至，新渡輪服務有限公司今日宣布，將於周五(22日)及周六(23日)安排特別渡輪服務往來北角碼頭及西貢大廟灣，乘客可於上述兩天在北角碼頭及西貢大廟灣購買船票。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

另外，乘客憑西貢大廟灣往北角的船票票據或八達通紀錄，可於當天北角往紅磡或北角往九龍城的渡輪服務時間內，免費乘搭北角往紅磡或九龍城的渡輪服務一次。

 

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責任編輯：羅浩濂

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