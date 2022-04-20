【渡輪服務】天后寶誕將至 新渡輪安排特別渡輪來往北角及大廟灣 憑票據或八達通紀錄可免費乘搭渡輪一次

天后寶誕將至，新渡輪服務有限公司今日宣布，將於周五(22日)及周六(23日)安排特別渡輪服務往來北角碼頭及西貢大廟灣，乘客可於上述兩天在北角碼頭及西貢大廟灣購買船票。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

另外，乘客憑西貢大廟灣往北角的船票票據或八達通紀錄，可於當天北角往紅磡或北角往九龍城的渡輪服務時間內，免費乘搭北角往紅磡或九龍城的渡輪服務一次。

【音樂會】「搶耳音樂節2022」重新舉行 重新接受網上登記入場睇實體演出 明晚8時免費登記【下一頁】

【著數優惠】朗豪坊推「幫你埋單」計劃回贈達100% 食肆消費滿200元即賞200元現金券 教你點賺盡雙重優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂