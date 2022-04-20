  • 22°C
香港時間 : 2022420日 (三) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM Cafe】內銀腳軟港股穿21000 防疫放寬瞄準本地股

iMTV＋ 20:00 2022/04/20

分享：

分享：

其他股評時段:

01:58   今日市況
03:30    (02331)    李寧
07:50    (00688)    中國海外發展
12:24    (03968)    招商銀行
23:30    (00027)    銀河娛樂
26:20    (01211)    比亞迪股份
32:17    (00341)    大家樂集團
33:15    (02217)    譚仔國際
35:36    (01997)    九龍倉置業
37:36    (00027)    銀河娛樂
39:38    (01088)    中國神華
43:42    (00522)    ASMPAC
46:30    (00552)    中國通信服務

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM Cafe

最新專欄文章 更多

【iM Cafe】第二季以守為攻 10大值得留意港股
2022/04/06
【iM Cafe】第二季以守為攻 10大值得留意港股
【iM Cafe】內房券商齊向上 人行近排有嘢搞？
2022/03/30
【iM Cafe】內房券商齊向上 人行近排有嘢搞？
【iM Cafe】港股又見22000 唔要科網要內房
2022/03/23
【iM Cafe】港股又見22000 唔要科網要內房
【iM Cafe】劉鶴開到聲 淡友要知驚？
2022/03/16
【iM Cafe】劉鶴開到聲 淡友要知驚？
【iM Cafe】港股破底可有底？ 加倉10大避險股
2022/03/09
【iM Cafe】港股破底可有底？ 加倉10大避險股
九龍 港股 經濟 李寧 香港經濟日報 中國海外 大家樂 香港 服務 銀行

下一篇文章

【渡輪服務】天后寶誕將至 新渡輪安排特別渡輪來往北角及大廟灣 憑票據或八達通紀錄可免費乘搭渡輪一次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款