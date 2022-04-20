2018年買粉嶺花都廣場　現帳面蝕25萬離場

雖然近期二手樓市價量回升，但仍有業主蝕讓離場。中原地產陳敬天說，粉嶺花都廣場8座低層D室，實用面積370平方呎，兩房間隔，原開價550萬元，其後減價至520萬元，終以515萬元易手，實用呎價約13,919元。

資料顯示，原業主於2018年以540萬元購入單位，持貨約4年，現蝕讓25萬元離場，物業期內貶值約5%。

值得留意的是，由於香港樓價升幅驚人，絕大部份業主賣樓仍有錢賺，只是賺多賺少而已，而近期市場上的蝕讓個案，多數是近年高位買入。

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