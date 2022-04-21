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【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）

股市 11:48 2022/04/21

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美股三大指數近日偏弱，尤以納指回調較深。美企進入公布今年首季業績期，業績好壞將影響近期股價表現。電動車巨企Tesla（TSLA.US）業績理想， 上季收入上升，交付量創新高。帶動股價在美股收市後交易時段升近6%。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析其業績表現，並拆解買賣策略。

Time Code
01：01 - 美股焦點及上日表現
01：47 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：29 - 亞太股市早段市況速報
03：01 - Tesla（TSLA.US）單季盈利升約6倍  交付量增50%、平均價售亦上升 
03：14 - Tesla（TSLA.US）季度收入187億6千萬美元勝預期   毛利率創32.9%新高 
04：28 - Tesla（TSLA.US）受累疫情  內地交付量影響未明
05：30 - Tesla（TSLA.US）德國廠房營業   調升至140萬架次或仍不足
05：54 - Tesla（TSLA.US）愈來愈多州份有保險業務  太陽能板塊業務下跌  交付量僅3日有隱憂
08：45 - Tesla（TSLA.US）突破1050美元可追買   1120美元有阻力、930美元支持位
10：08 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）業績前985美元買入，短綫可食糊？
13：23 - 美聯儲局公布褐皮書  經濟溫和擴張、通脹壓力未除
13：45 - 歐央行有機會7月加息   日圓下跌、日央行或出手干預
15；25 - 債券市場應已預示加息因素  未來一次加息0.75厘料可消化
16：25 - 企業及個人消費信貸結構有變    市場擔心美聯儲局政策太快現失誤 
17：03 - 澳央行對加息透明度高     不明朗因素低澳幣上升明顯
18：17 - 日本著重出口產業  日圓貶值帶動股市資金流入不多
20：38 - 日圓蝕型圖已突破121  短期追沽不值博
21：55 - 港股上日市況速覽+北水盤路
23：01 - 人行降準力度不足   LPR減息落空令市場失望
25：10 - 市場擔心再減LPR令中美息差擴闊  投機盤或由人民幣轉移至美金
26：30 - 市場料再放水空間不多   GDP零售數據現隱憂
27：31 - 中資科網股跟中國零售數據脗口  或博五一長假期提升零售數字
28：16 - 招行 （03968） 換行長股價有隱憂  量度目標或下見40多元
31：22 - 中資股缺乏利好消息不宜碰？    香港高息股較可博  
32：48 - 新秀麗 （01910） 或可跟外圍炒　　美航空、旅遊股蠢蠢欲動
34：01 - 港股開市初段市況速報  
35：48 - ET個股推介：長建 （01038）
41：13 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）跌過龍？已玩完？  拉低增長股期望
46：55 - 觀眾問股：迪士尼（DIS.US）股價受累   基數較低、家庭客較Netflix（NFLX.US）多
47：52 - 迪士尼（DIS.US）有樂園業務較多元化   將來宜控制觀眾付費    
49：05 - 觀眾問股：Rivian（RIVN.US）生產綫有問題   蔚來 （09866） 成本上漲短綫不吸引
51：09 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 可受惠Tesla（TSLA.US）業績好？   短綫有機會見240元？  
53：41 - 觀眾問股：今日放鬆防疫措施  可留意收租股？   領展 （00823） 、新鴻基地產 （00016） 點睇？
56：10 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元買入400股點減磅？
58：13 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 比Netflix（NFLX.US）更擔心？
59：11 - 觀眾問股：點睇芯片短缺問題？  Apple（AAPL.US）、聯想 （00992） 有多大影響？
01：03：10 - HP有股神光環可跟紅頂白？
01：03：42 - Invesco Solar ETF（TAN）太陽能中長綫仍可看好？
01：04：50 - 港股開市早段市況速報
00：05：01 - 消息股速報：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （03690）
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