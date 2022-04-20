【科企裁員潮】 科企裁員停不了？ 阿里達摩院傳裁減三分一員工

內地科網巨企再傳出裁員消息，據內媒引述消息報道，阿里巴巴（09988）旗下科研機構達摩院擬裁員，預計涉及三分之一員工。

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阿里於2017年10月宣布成立達摩院，進行基礎科學和顛覆式技術創新研究，當時指3年內技術研發將投入超過1,000億元人民幣，更提出目標服務世界20億人，創造1億個工作崗位，為1,000萬家企業創造盈利的平台，研究領域包括量子計算、機器學習、基礎演算法、網絡安全、視覺計算、自然語言處理、人機自然交互、芯片技術、傳感器技術、嵌入式系統等，涵蓋機器智能、智聯網、金融科技等多個產業領域。

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回看阿里最新財報顯示，86%的收入由電商提供，阿里雲及阿里大文娛分別貢獻9%及4%收入，而包括達摩院在內的「高科技領域」佔比僅1%。

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記者：郭秀慧