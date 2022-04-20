【有相睇】6年前買樓自住　現帳賺六成　輕鬆兩房搬三房

二手價量回升，有換樓客擔心遲買更貴，決定加快換樓。美聯物業葉容生說，上水皇府山7座低層F室，實用面積618平方呎，三房間隔，早前以865萬元成交，實用呎價約13,997元。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

代理透露，買家為該屋苑業主，持有兩房單位自住，欲趁市況逐步回升之際換購三房單位，最終見上址間隔實用，裝修雅致，故即入市。值得留意的是，該買家行動極快，早上賣出自住的兩房單位後，晚上隨即議價購入上址。

資料顯示，原業主於2016年6月以約618萬元購入上址，持貨近6年，現帳面獲利約247萬元，物業期內升值約40%。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機