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【Netflix訂戶】Netflix第一季收入增10%惟失20萬訂戶　俄烏戰事通脹多方夾擊

商業 19:06 2022/04/20

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Netflix面對環球因素開始出現訂戶放緩，首個季度流失20萬訂戶，惟營收尚有增長10%。（法新社圖片）

影音串流平台Netflix因疫情大流行極速冒起，但面對環球因素開始出現放緩，該公司稱首個季度流失了20萬訂戶，遠低於增長預期。同時受俄烏戰事影響中止在俄服務後，亦失去了70萬用戶。

【職場文化】職場友誼增敬業度　4招加強員工人際關係

受到訂戶情況低迷影響，或令Netflix改變以往的無廣告策略，參考對手HBO Max及Disney+等的做法。Netflix行政總裁Reed Hastings以往反對引入廣告，但最新數字公開後其取態似乎有所軟化，表示比起支持無廣告，更希望消費者可以有選擇。盡管Netflix早前上架多個受歡迎節目如「Stranger Things」、「Ozark」等，仍預計春季損失約200萬訂戶。

Reed Hastings提到過去兩年受疫情干擾，難以分析訂閱業務的起跌，現又面對市場競爭加劇、帳戶共用等影響令增長更見困難。過往打擊帳戶不當共用並非首要任務，今後會加緊處理。早前Netflix已開始在不同地區測試防止帳戶不當共用的檢查機制。

儘管訂戶減少，Netflix第一季度營收尚有增長10%至78.7億美元（約617億港元）。Wedbush分析師Michael Pachter認為，Netflix同時受到多方面夾擊，包括：市場飽和、經濟通脹、高價格、俄烏戰事及同業競爭等，令所有人都始料不及。

【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意

責任編輯:王浩賢

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