英國擬容許自動駕駛期間睇電視 有意外司機唔駛負責

愈來愈多車輛附有自動駕駛功能，英國計劃今年稍後批准首批自動駕駛汽車在馬路上行駛。英國運輸部周三（20日）表示打算修改《道路規例》，容許司機使用自動駕駛功能期間可利用汽車內置屏幕看電視 。當駕駛期間不幸發生事故，司機亦無需對此負責任。

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英國運輸部計劃修改《道路規例》（Highway Code），容許在汽車自動駕駛期間，司機可利用內置屏幕觀看電視或電影，但仍禁止使用手提電話。運輸部表明，當司機收到系統提示，例如接近高速公路出口時，必須準備接手控制車輛。

此外，當司機使用自動駕駛功能時不幸發生交通事故，將無需對此負責任，保險公司會承擔所有賠償。

運輸部表示修例經過公眾諮詢，亦是英國安全引入自動駕駛汽車的重要里程碑，會徹底改變民眾出行方式。運輸部形容自動駕駛技術在本地快速發展，為駕駛者奠定堅實基礎，同時可促進全國經濟增長。

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運輸部相信在2035年以前，自動駕駛汽車可為英國創造約3.8萬個新職位及417億英鎊（4,261億港元）經濟價值。

汽車研究慈善機構、RAC 基金會主任Steve Gooding認為，無人駕駛汽車有望在未來顯著減少道路傷亡，但可能會有漫長過渡期，司機應對大部分事故負責。

英國計劃今年稍後批准首批自動駕駛汽車型號，年初英格蘭、威爾士及蘇格蘭法律委員會發布聯合報告，建議引入新自動駕駛汽車法案。法案認為當駕駛者使用自動駕駛功能時，不需對汽車造成的結果負責，而是由自動駕駛系統背後的公司承擔責任。

政府正決定是否接納報告建議並立法，預計到2025年會建立完整監管框架，支持廣泛實施無人駕駛技術。

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責任編輯：郭麗明