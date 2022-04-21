  • 24°C
香港時間 : 2022421日 (四) 10:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國擬容許自動駕駛期間睇電視 有意外司機唔駛負責

環球社會熱點 09:05 2022/04/21

分享：

分享：

愈來愈多車輛附有自動駕駛功能，英國計劃今年稍後批准首批自動駕駛汽車在馬路上行駛。英國運輸部周三（20日）表示打算修改《道路規例》，容許司機使用自動駕駛功能期間可利用汽車內置屏幕看電視 。當駕駛期間不幸發生事故，司機亦無需對此負責任。

約翰遜為派對門致歉 英保守黨前黨鞭提不信任動議 【下一頁】

英國運輸部計劃修改《道路規例》（Highway Code），容許在汽車自動駕駛期間，司機可利用內置屏幕觀看電視或電影，但仍禁止使用手提電話。運輸部表明，當司機收到系統提示，例如接近高速公路出口時，必須準備接手控制車輛。

此外，當司機使用自動駕駛功能時不幸發生交通事故，將無需對此負責任，保險公司會承擔所有賠償。

運輸部表示修例經過公眾諮詢，亦是英國安全引入自動駕駛汽車的重要里程碑，會徹底改變民眾出行方式。運輸部形容自動駕駛技術在本地快速發展，為駕駛者奠定堅實基礎，同時可促進全國經濟增長。

英火車推半價優惠 助抗通脹 【下一頁】

運輸部相信在2035年以前，自動駕駛汽車可為英國創造約3.8萬個新職位及417億英鎊（4,261億港元）經濟價值。

汽車研究慈善機構、RAC 基金會主任Steve Gooding認為，無人駕駛汽車有望在未來顯著減少道路傷亡，但可能會有漫長過渡期，司機應對大部分事故負責。

英國計劃今年稍後批准首批自動駕駛汽車型號，年初英格蘭、威爾士及蘇格蘭法律委員會發布聯合報告，建議引入新自動駕駛汽車法案。法案認為當駕駛者使用自動駕駛功能時，不需對汽車造成的結果負責，而是由自動駕駛系統背後的公司承擔責任。

政府正決定是否接納報告建議並立法，預計到2025年會建立完整監管框架，支持廣泛實施無人駕駛技術。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
2022/04/20
【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
今日
【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
2022/04/20
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
2022/04/20
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰
2022/04/20
【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
15:05 2022/04/20
【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事
【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
今日 08:05
【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
17:51 2022/04/20
【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰
網絡熱話 汽車 保險公司 交通事故 英國 自動駕駛 無人駕駛

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間10:00）

下一篇文章

舒拉寶娃35歲生日宣布有喜 海灘相騷孕肚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間10:00）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？
【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款