  • 23°C
香港時間 : 2022421日 (四) 09:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

舒拉寶娃35歲生日宣布有喜 海灘相騷孕肚

環球社會熱點 08:35 2022/04/21

分享：

分享：

退役網球天后舒拉寶娃周二（19日）雙喜臨門，迎來35歲生日的同時正式宣布懷孕，與英國商人未婚夫即將迎來第一個孩子。舒拉寶娃更大方與粉絲分享喜悅，在社交媒體貼出海灘照展示孕肚。

【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰 【下一頁】

舒拉寶娃（Maria Sharapova）2020年因傷患困擾宣布退役，並於同年12月與英國商人男友Alexander Gilkes訂婚。但由於疫情影響，兩人暫時未舉行婚禮。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

她周二趁生日在社交媒體Instagram公開有喜消息，發文形容懷孕是寶貴的開始（precious beginnings）。她又笑言自己的專長一直都是可以食兩人分量的蛋糕。未婚夫也在舒拉寶娃的帖文下發出一個心心眼表情符號作回應。

舒拉寶娃更貼出一張海灘照，只見戴著太陽眼鏡的她上身穿比堅尼，而下身則配搭長褲。舒拉寳娃的腹部明顯隆起，但四肢依舊纖細，似乎懷孕仍能保持好身材。

哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？ 【下一頁】

舒拉寶娃在多年網球職業生涯一共贏得5項大滿貫錦標，而職業生涯的最後一仗是於2020年的澳洲網球公開賽上，首圈敗給克羅地亞球手域姬絲（Donna Vekic）。

國際女子網球協會（WTA）指，舒拉寶娃在多年職業生涯贏得超過3,800萬美元（約2.96億港元）獎金。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
今日
【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
2022/04/20
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰
2022/04/20
【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰
【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp作證：我無打過女人
2022/04/20
【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp作證：我無打過女人
摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死
2022/04/20
摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死

你可能感興趣

【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
今日 08:05
【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
17:33 2022/04/20
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰
16:13 2022/04/20
【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰
懷孕 運動員 舒拉寶娃 網球 澳洲網球公開賽

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間09:00）

下一篇文章

【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間09:00）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？
【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款