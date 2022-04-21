舒拉寶娃35歲生日宣布有喜 海灘相騷孕肚

退役網球天后舒拉寶娃周二（19日）雙喜臨門，迎來35歲生日的同時正式宣布懷孕，與英國商人未婚夫即將迎來第一個孩子。舒拉寶娃更大方與粉絲分享喜悅，在社交媒體貼出海灘照展示孕肚。

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舒拉寶娃（Maria Sharapova）2020年因傷患困擾宣布退役，並於同年12月與英國商人男友Alexander Gilkes訂婚。但由於疫情影響，兩人暫時未舉行婚禮。

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她周二趁生日在社交媒體Instagram公開有喜消息，發文形容懷孕是寶貴的開始（precious beginnings）。她又笑言自己的專長一直都是可以食兩人分量的蛋糕。未婚夫也在舒拉寶娃的帖文下發出一個心心眼表情符號作回應。

舒拉寶娃更貼出一張海灘照，只見戴著太陽眼鏡的她上身穿比堅尼，而下身則配搭長褲。舒拉寳娃的腹部明顯隆起，但四肢依舊纖細，似乎懷孕仍能保持好身材。

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舒拉寶娃在多年網球職業生涯一共贏得5項大滿貫錦標，而職業生涯的最後一仗是於2020年的澳洲網球公開賽上，首圈敗給克羅地亞球手域姬絲（Donna Vekic）。

國際女子網球協會（WTA）指，舒拉寶娃在多年職業生涯贏得超過3,800萬美元（約2.96億港元）獎金。

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責任編輯：鄭錦玲