【旅遊業復甦】美國旅遊需求反彈　助航空公司解燃料成本上漲難題

▲ 隨著大規模旅遊旺季來臨，美國各航空公司開始做好準備應對需求激增。（法新社圖片）

隨著大規模旅遊旺季來臨，美國各航空公司開始做好準備應對需求激增。不少跡象顯示，美國乘客於近月增加出境次數，這一趨勢有助航空公司應對燃料成本上漲的挑戰。

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美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）近日公布了旅遊數據，表示篩查了超過230萬名乘客，雖然比2019年減少了約10%，但仍比一年前增加了 57%。

休閒旅客彌補國際旅行需求

美國航空（American Airlines）公司的新任行政總裁Robert Isom表示，國內的休閒旅客正在彌補相對疲軟的商務和國際旅行需求。

他提到，美國航空第一季度的載客量較2019年同期下降了近11%。達美航空（Delta Air Lines）則預計在本季度回復至2019年載客量的84%，高於第一季度的83%。

達美航空行政總裁Glen Hauenstein認為：「如果乘客需求增加的趨勢持續下去，我們就有機會再次上調預期」。

緊張行程致工作倦怠

美國國會早前批出540億美元（約4235億港元）聯邦工資，以禁止航空公司裁員。因此，美國航空公司正積極增配工作人員應對旅遊反彈，不少航空公司正面臨空中工作人員短缺的問題，尤其是小型航空公司，甚至因此被逼取消航班或限制航班增長。

近幾個月來，有不少達美航空、美國航空和西南航空的空中工作人員反映，因緊張的行程安排而有工作倦怠。

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責任編輯：李智美