【新股IPO】圓心科技再度遞交上市申請　騰訊紅杉資本均為股東

圓心科技捲土重來於周二（19日）再遞交來港上市申請，高盛和中信證券為圓心科技聯席保薦人。圓心科技為中國第一大專注於處方藥的綜合醫療交付平台「妙手醫生」的母公司，據了解，圓心科技上市前股東包括騰訊（00700）、紅杉資本、啟明資本、星界、鯤翎及奧博資本。圓心科技控股股東為何濤及何偉莊，二人經旗下公司持有圓心科技約37%股權。

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圓心科技主要收入來自院外綜合患者服務，提供括院外藥房服務、院外醫療服務及藥品批發服務，旗下線上醫療服務平台「妙手醫生」每月平均用戶訪問量4020萬。2021年度財務數據，公司去年收入增63%至59.4億元（人民幣，下同），毛利增60%至5.32億元，但虧損擴大1.1倍至7.04億元。

該公司曾於去年10月曾提交上市申請，但申請於上周滿6個月而失效，公司於4月19日重新提交上市文件。

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記者：張以正