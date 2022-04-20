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參考愛滋藥研發 歌禮製藥料新冠藥長做長有？

股樓投資 18:31 2022/04/20

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歌禮製藥（01672）公布，公司自主研發的ASC11口服小分子候選藥物，用於治療新冠肺炎的效果暫時理想。公司CEO吳勁梓更指，ASC11對新冠病毒不同變種仍維持效果，而抗病毒活性的功效，甚至較輝瑞（美：PFE）的藥品更佳。

同場加映﹕【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

公司預期，今年底將完成健康測試者的第一期臨床試驗，而明年初將開始試驗關鍵性驗證療效的第三期臨床試驗，預計時間需要5個月。吳勁梓表示，新冠口服藥臨床測試僅需5日，因此進度較其他藥更快。公司預期若臨床結果理想，最快明年第二季便可以投入市場。

【招商銀行 3968】 招行行長田惠宇突遭免職 僅指「另有任用」 股價急瀉逾一成【見下頁

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雖然歌禮的新冠口服藥臨床試驗落後部分同業，而輝瑞口服藥已獲批在內地上市，但由於內地疫情仍反復，短期內難以絕跡，因此公司產品只要有效，投入市場後仍有較大需求。吳勁梓又以愛滋病用藥等為參考，指單一疾病最終出現近30款藥物，而愛滋品亦由絕症變為可管理的慢性病。公司預期，新冠口服藥首先面向內地市場，其後計劃進軍美國，並開拓至全球其他市場。

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記者：郭秀慧

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歌禮製藥－B（01672） 新冠肺炎疫情 港股 疫情

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